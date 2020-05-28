Флагманское строение ЖК «Новые сады» ввели в эксплуатацию

28.05.2020 | 16:19

Арбеково меняется, обновляется и становится лучше! С вводом в эксплуатацию флагманского строения жилого комплекса «Новые сады» у представителей бизнеса появились современные и удобные торговые и офисные площади, а жители совсем скоро обретут новые любимые места в шаговой доступности, ведь первый и второй этаж нового дома занимают коммерческие помещения.

«Команда строительной группы «Рисан» понимает, как важно возводить жилые комплексы с готовой инфраструктурой. Для нас это стало одним из стандартов строительства. Жители должны понимать, что все необходимое у них под рукой и далеко ходить не придется. Например, в жилом комплексе «Новые сады» будут магазины продуктов, одежды, аптека», - сообщила коммерческий директор СГ «Рисан» Ольга Кускова.

Там расположены свыше 30 торговых и 25 офисных помещений. Их общая площадь - более 5 тысяч квадратных метров.

«Почему я выбрал «Рисан» и «Новые сады»? Потому что здесь, во-первых, проспект Победы, удобное расположение, хороший трафик. Я смотрю, здесь большие перспективы будут: здесь бизнес-центр, и в перспективе он тоже будет расширяться. Я думаю, что бизнес пойдет в гору и все будет хорошо», - рассудил предприниматель Олег Максимов.

«Новые сады» - это первая торговая линия, витринное остекление, удобная парковка, вход без ступеней и свободная планировка помещений. Офисы и торговые точки оснащены противопожарными системами и видеонаблюдением.