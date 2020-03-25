25.03.2020 | 17:21

Все люди разные: кому-то нравится чувствовать себя в бурном потоке жизни, кто-то предпочитает тишину и спокойствие. Если первым подобрать подходящее жилье довольно просто, то вторые, желающие держаться подальше от густонаселенных микрорайонов, зачастую подумывают о том, чтобы перебраться за город.

Однако можно найти и многоэтажные жилые комплексы, которые отвечают всем этим требованиям и находятся в нескольких минутах от центра. Пример такого сочетания в Пензе - «Ближняя Веселовка».

Владельцы квартир в этом жилом комплексе могут наслаждаться чистым воздухом, тишиной, простором и экологичностью. Во дворах - детские и спортивные площадки, а в самом микрорайоне создана вся необходимая инфраструктура.

До детского сада № 52 около 5 минут пешком. Дорога в садик станет приятной прогулкой, после которой можно легко успеть на работу.

Первый корпус школы № 75/62 расположен всего в 10 минутах ходьбы. Ученикам не придется вставать слишком рано, они успеют выспаться и вовремя прийти в школу, а затем доберутся до дома без помощи взрослых.

В 50 метрах от территории жилого комплекса находится почтовое отделение № 58. Долгожданную посылку можно будет быстро забрать сразу после работы. Поблизости действует отделение Сбербанка, где предоставляется широкий спектр финансовых услуг.

На территории жилого комплекса расположены аптека, парикмахерская, есть несколько продуктовых и строительных магазинов, так что ездить за товарами не придется.

Остановки общественного транспорта находятся в непосредственной близости от домов. Добраться удобно маршрутными такси № 34, 43, 4 и 68.

Получить консультацию о приобретении квартиры в жилом комплексе «Ближняя Веселовка» можно у менеджеров по продажам по телефону +7(8412)51-51-51 не выходя из дома. Специалист ответит на все интересующие вас вопросы.