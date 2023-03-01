Пензенский военком рассказал о судьбе уклонистов и новом призыве

01.03.2023 | 10:16

До весеннего призыва в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации остался всего месяц. В Сурском крае он стартует 1 апреля и завершится 15 июля.

Предыдущий призыв проводился с 1 ноября по 31 декабря 2022 года. Сетевое издание «ПензаИнформ» обратилось к военному комиссару Пензенской области Андрею Суркову с просьбой подвести итоги осеннего призыва и обрисовать перспективы весеннего.

- Андрей Петрович, в начале осеннего призыва шла речь о том, что из Пензенской области в ряды ВС РФ призовут порядка 1 000 новобранцев. Выполнен ли план? Сколько человек отправились на службу по призыву?

- Задание на призыв граждан на военную службу в ноябре - декабре 2022 года, установленное Генеральным штабом, выполнено в полном объеме. В ряды Вооруженных Сил Российской Федерации отправилось немногим более 1 000 человек.

- Можно ли ориентировочно назвать число уклонистов, не явившихся по повестке?

- На данный момент по факту неявки по повестке возбуждено порядка 50 уголовных дел. Часть призывников уже осуждены и получили наказание в виде уголовного штрафа в соответствии со ст. 328 УК РФ.

- Утверждалось, что никто из призывников не попадет на территорию новых регионов России, в зону СВО. Это обещание исполняется?

- В соответствии с дополнительными указаниями министра обороны Российской Федерации все призывники отправляются в войсковые части, расположенные на территории «старых» субъектов Российской Федерации.

- В какие рода войск и регионы направлены призывники из Пензенской области?

- В основном призывники направлялись в части Центрального и Западного военных округов. Наибольшее количество отправилось для комплектования сухопутных войск и войск Национальной гвардии.

- Есть ли у них возможность пообщаться с родственниками? Не накладывают ли запрет на телефонные разговоры, как это происходит в зоне СВО?

- Военнослужащим по призыву разрешается при себе иметь мобильные телефоны, не имеющие расширенных мультимедийных возможностей. То есть без камеры, диктофона, дополнительной памяти и подключения к сети Интернет. Время использования телефонов определяется внутренним распорядком части.

- Могут ли военнослужащие по призыву выкладывать в соцсетях свои фотографии в форме, с оружием и указанием места службы?

- Военнослужащим категорически запрещается размещать в сети Интернет фотографии, раскрывающие статус военнослужащего, содержащие информацию о вооружении, месте дислокации части и т. д.

- Было много сообщений о том, что военкоматам необходимо актуализировать информацию о гражданах, стоящих на учете, в связи с ее устареванием. Из-за этого в период мобилизации было допущено немало ошибок. Что делается для того, чтобы обновить сведения? Проводится ли цифровизация бумажных носителей?

- В соответствии со ст. 50-53 Положения о воинском учете (утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2006 года) граждане обязаны сами представлять данные об изменении места жительства, состава семьи, образования и другие данные воинского учета.

За невыполнение данных обязанностей законом предусмотрена административная ответственность.

- В весенний призыв 2022 года в вооруженные силы было призвано около 1 000 жителей Пензенской области. Сколько планируется призвать этой весной?/b>

- В апреле - июле 2023 года планируется призвать немногим более, чем прошлой весной.

- 21 декабря 2022 года министр обороны РФ Сергей Шойгу на коллегии с участием Президента России Владимира Путина предложил поэтапно увеличить возраст призыва граждан в армию: нижний предел изменить с 18 лет до 21 года, а верхний повысить до 30 (сейчас 27). Президент поддержал идею. Депутат Госдумы Андрей Картаполов заявил, что повышение призывного возраста может начаться уже весной 2023-го.

Также в декабре прошлого года военком Дмитровского городского округа Подмосковья подполковник Михаил Фотин заявил в прямом телеэфире о якобы готовящемся увеличении срока службы с одного года до полутора (весенний призыв), а затем и до двух лет (осенний призыв). После этого он отказался от своих слов, однако они до сих пор обсуждаются. Можете ли вы прокомментировать ситуацию?

- Для изменения призывного возраста либо срока службы по призыву необходимо внести соответствующие изменения в Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе». На данный момент никаких изменений не поступало.