Эксперты о вкладах: основные тренды и прогнозы

17.02.2023 | 09:00

2022-й стал годом перемен в финансовой сфере всех уровней. Изменения коснулись и категории вкладчиков. Об основных трендах в области сбережения денег, ведущих тенденциях и повлиявших на них факторах рассказали эксперты.

Мнением поделились руководитель «Абсолют Банка» в Пензе Дмитрий Стулков, управляющий ДО «Пензенский» Банка «Уралсиб» Илья Подложёнов, директор розничного бизнеса «Альфа-Банка» в Пензе Юлия Зотова и генеральный директор АН ООО «ГорСтройГарант-недвижимость» Ольга Устименко.

- Изменился ли интерес граждан к вкладам за год? Какие тренды вы наблюдаете?

Дмитрий Стулков:

- Главный тренд - доверие к депозитам как инструменту сбережения денег - у пензенцев сохраняется. Другой столь же надежной, доступной и безопасной альтернативы нет.

О доверии к депозитам как к средству сбережения говорит и тот факт, что средняя сумма за последние полгода выросла на 20%. Также мы видим, что многие клиенты размещают во вкладах и на накопительных счетах денежные средства, которые раньше хранили дома. Две трети клиентов у нас продлевают вклады после окончания срока их размещения - это выше среднерыночного показателя.

Если говорить о поведении вкладчиков в прошлом году, то максимальный пик их активности пришелся на весну, когда банки резко - до 20% годовых и более - повысили ставки по депозитам вслед за ключевой ставкой Центробанка. Как правило, эти предложения носили краткосрочный характер. Высокие ставки предлагались по депозитам на срок до 3 месяцев.

Осенью и в декабре мы увидели очередное увеличение интереса к вкладам. В это время также наблюдался прирост ставок по депозитам относительно летнего уровня. Но он был не таким значительным, как весной.

Мы видим, что многие клиенты сейчас стремятся зафиксировать доходность, так как эксперты прогнозируют в 2023-2024 годах тренд на снижение ставок. Поэтому те, кто успеет открыть вклад на действующих условиях, получат значительно более высокий доход. Он позволит не только компенсировать рост цен, но и получить реальную прибыль.

Другие интересные тренды по депозитам: за последние 3 месяца увеличилось в 1,5 раза количество клиентов, которые открывают сразу по два вклада с различными сроками действия. Таким образом они фиксируют доходность на долгий срок и имеют более короткий вклад от 3 до 6 месяцев - «про запас, на всякий случай».

Каждый третий депозит у нас оформляется онлайн - в интернет-банке или мобильном приложении. Это удобно и безопасно. По ряду вкладов действует надбавка за онлайн-открытие - 0,15% к действующей ставке.

Илья Подложёнов:

- Если произойдет снижение ставок, то интерес будут вызывать пополняемые вклады на срок от года, без особых условий.

- Какие типы вкладов наиболее популярны у наших клиентов в Пензе сейчас?

Дмитрий Стулков:

- У нас традиционно наиболее популярны классические депозиты без возможности пополнения. Причина проста: по ним гарантирована максимальная доходность - до 9,2% годовых на начало февраля.

Другой востребованный вариант - накопительный счет. Проценты по нему начисляются ежедневно, и они достаточно высокие. Выплачивают их в конце месяца. При этом можно пополнять счет без ограничений и снимать с него деньги тоже без ограничений.

Накопительные счета часто используют наши клиенты, которые покупают или продают недвижимость. Покупатели хранят на накопительном счете первоначальный взнос, продавцы кладут на него полученную сумму, если не определились с тем, как распорядиться ею в дальнейшем.

Илья Подложёнов:

- На текущий момент популярны вклады на срок 6-12 месяцев с максимальной ставкой и без особых условий, в основном это короткие сроки. А также те продукты, которые дают возможность пополнения вклада.

- Как население относится к вкладам в валюте?

Дмитрий Стулков:

- За год в поведении наших клиентов в Пензе произошла значительная переориентация на рублевую валюту. После окончания сроков размещения по валютным депозитам большая часть вкладчиков конвертировала их в рублевые вклады. Также отмечу, что для сохранения и приумножения денежных средств покупка наличной иностранной валюты сегодня не подходит.

Илья Подложёнов:

- Вкладов в валюте практически нет. Клиенты про них сейчас даже не спрашивают. Все вклады, которые ранее были в валюте, закрыты.

- Каков портрет типичного вкладчика в Пензе?

Дмитрий Стулков:

- 55% наших вкладчиков в Пензе - женщины. Наиболее распространенный возраст - 50 лет. Но возрастная группа 35-45 лет среди вкладчиков тоже увеличивает активность. Средняя сумма вклада практически не менялась за последние несколько лет и составляет 900 тысяч рублей.

Илья Подложёнов:

- Какую-то определенную группу здесь выделить сложно, нашими вкладами и карточными продуктами пользуются люди всех возрастных и профессиональных групп.

Юлия Зотова:

- Вклады у населения продолжают пользоваться большой популярностью. Если ранее основную долю вкладчиков занимало население среднего и пожилого возраста, то сейчас вклады очень популярны среди молодежи.

Линейка вкладов позволяет учесть потребности пензенцев всех возрастов и стилей жизни. Вкладчики среднего и пожилого возраста ориентированы на среднесрочные и долгосрочные накопления с повышенными ставками. У молодежи более востребованы накопительные бессрочные счета с постоянным доступом к средствам.

В основном вкладчики - это активная, работающая часть населения, имеющая постоянный доход и возможность откладывать на свои будущие цели. Это консервативные люди, которые с осторожностью относятся к более рисковым инструментам накопления, отдавая предпочтение надежности сохранения и гарантированности дохода.

- Недвижимость всегда воспринималась как хороший вариант для инвестиций. Сохраняется ли этот тренд?

Дмитрий Стулков:

- Безусловно, интерес к недвижимости в качестве инвестиции сохраняется. В том числе к покупке в ипотеку. Часть ипотечных сделок - от 5 до 10% - у нас стабильно проходят как инвестиционные.

Илья Подложёнов:

- Все зависит от интересов клиента, ситуации здесь могут быть различными.

Юлия Зотова:

- Тренд сохраняется. Спрос на недвижимость в Пензе, как и по всей стране, остается высоким, особенно на строящееся жилье. Учитывая рост цен за последние три года, можно сказать, что недвижимость продолжает привлекать население как средство инвестиции.

Многие клиенты приобретают возводящееся жилье на этапе старта продаж от застройщика. При этом ожидают получение дохода и от увеличения рыночной стоимости, и от роста цены после сдачи дома. Жители Пензы, вкладывая в недвижимость, в первую очередь рассчитывают сохранить денежные средства в период растущей инфляции.

Ольга Устименко:

- Недвижимость всегда воспринимается прежде всего как надежный вариант для сохранения инвестиций. В 2023 году рост цен на недвижимость ожидается в районе 5-7%. Именно сейчас, в первой половине года, можно получить отличное предложение и по цене, и по локации как по новостройкам, так и по вторичному жилью.

Надеяться, что рынок ожидает падение, не стоит, потому что, в ситуации неопределенности недвижимость особенно ценится, а застройщики с каждым годом улучшают предложение по качеству и уровню жизни в строящихся объектах.

Что касается вкладов, сейчас есть хорошие предложения по краткосрочным вкладам под высокие проценты, которые тоже достойны рассмотрения как средство сохранить и приумножить инвестиции.