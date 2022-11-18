Пензенские приставы помогли детям получить алименты на 265 млн руб.

18.11.2022 | 10:17

В День правовой помощи детям, который в 2022 году отмечается в пятницу, 18 ноября, врио главного судебного пристава Пензенской области Наталья Платонова рассказала о том, как управление ФССП стоит на страже интересов молодого поколения жителей региона.

- Наталья Вячеславовна, с какими основными проблемами в сфере защиты прав детей приходится сталкиваться судебным приставам?

- К нам поступает множество исполнительных документов, с той или иной стороны затрагивающих детские судьбы. В первую очередь это взыскание алиментов. Категория документов сложная, но вполне отработанная и понятная по алгоритму действия в тех или иных случаях судебному приставу-исполнителю.

Вторая категория одна из психологически очень сложных - определение порядка общения с ребенком. В этом случае судебный пристав выступает в роли арбитра, пытаясь урегулировать отношения родителей, одному из которых положено общение с сыном или дочкой. Категория очень неоднозначная, такие производства требуют определенного терпения и психологической стойкости, умения выслушивать стороны, нивелировать конфликт, нередко возникающий при встречах ребенка с одним из родителей.

И еще одна категория документов, с которыми сталкиваются судебные приставы, - это розыск ребенка. В нашем регионе такие случаи единичны, но они есть. Например, в июне только благодаря грамотно выстроенной работе судебных приставов и взаимодействию с матерью девочки розыск успешно завершился и дочка воссоединилась с мамой, хотя путь к этому был сложный и долгий.

- Сколько в Пензенской области насчитывается неплательщиков по алиментам?

- Судите сами: в этом году общей сложности в производстве находится более 7 000 исполнительных документов по алиментам, а сумма взысканного в пользу детей составила уже более 265 миллионов рублей.

- Как известно, среди безответственных биологических родителей есть не только мужчины, но и лишенные родительских прав женщины, избегающие уплаты алиментов. Каково соотношение между мужчинами и женщинами?

- В основном долги по алиментам имеются у мужчин. Женщин среди общего числа должников - порядка 10%, и это в основном крайние случаи. По таким исполнительным производствам работать особенно тяжело. Это связано с тем, что должницы обычно ведут асоциальный образ жизни, нигде не работают - от такого контингента очень трудно чего-то добиться.

- Как часто ваша служба принимает участие в Дне правовой помощи детям? Какие мероприятия вы проводите?

- Мы всегда поддерживаем инициативу Минюста по Пензенской области в проведении этой акции. Она нацелена на любую аудиторию, имеющую отношение к правовым отношениям родителей и детей. Наша задача - как разъяснить правила начисления алиментов, так и ответить на любые вопросы, касающиеся мер по взысканию недополученных детьми денег от родителей. Мы нацелены на то, чтобы дети своевременно получали положенные им средства, а родители задумывались над последствиями в случае неуплаты алиментов. Задача нашего ведомства и общества - достучаться до каждого плательщика алиментов.

- Как вам это удается?

- Бывает, что силой убеждения, а бывает, что и другими методами. Приведу недавний случай. Со счета 39-летнего уроженца Сердобска списывались деньги в счет погашения алиментов. Но только вот мужчина расчетный счет пополнял на сумму меньше, чем положенная к уплате.

Однако мужчина допустил просчет - явился в Сердобский городской суд для участия в заседании. Об этом моментально узнал судебный пристав-исполнитель. Он составил на должника административный протокол, и тот предстал перед судом уже не в качестве свидетеля, а как правонарушитель. Ему назначили трое суток административного ареста, так что у него было время в тишине и покое обдумать свою жизнь и понять, что в следующий раз наказание будет более серьезным.

- С какого момента начинают взыскивать алименты? Могут ли их взыскать за предыдущий период?

- Взыскание начинается с момента обращения в суд, но алименты можно взыскать и в пределах трехлетнего срока до этого момента, если будет установлено, что меры к получению средств на содержание ребенка принимались, но из-за уклонения плательщика получить деньги не удалось.

- Могут ли алименты зачесть каким-либо иным встречным требованием?

- Нет. Об этом говорится в статье 116 Семейного кодекса РФ.

- Как определяется задолженность, если исполнительные документы находятся в бухгалтерии организации, а плательщик алиментов ушел в вынужденный отпуск без сохранения зарплаты?

- В этом случае задолженность определяется исходя из средней заработной платы в России на момент взыскания алиментов.

- Как взыскиваются алименты после достижения ребенком 18 лет?

- Взыскание прекращается за исключением возникшей ранее задолженности. Однако есть исключение: взыскание алиментов на совершеннолетнего ребенка возможно в случае его нетрудоспособности и необходимости в материальной помощи. Подчеркну: эти два условия должны быть соблюдены одновременно.

- Под нетрудоспособностью ребенка подразумевается обучение на очной форме или инвалидность?

- Только инвалидность - ничего, кроме нее.

- Должны ли отец или мать, лишенные родительских прав, уплачивать алименты?

- Да, должны до того момента, пока ребенка не усыновят. Для прекращения выплат родителю придется обратиться в суд. При этом сам он лишается каких-либо прав на ребенка.

- Долги по алиментам переходят по наследству?

- Обязанность выплаты прекращается со смертью плательщика, а вот образовавшийся долг наследники должны погасить.

- Если человек длительное время не уплачивает алименты, можно ли взыскать неустойку?

- Да, возможно - через суд. Неустойка рассчитывается в размере 0,1% суммы невыплаченных алиментов за каждый день просрочки.

- Можно ли привлечь злостного неплательщика алиментов к уголовной ответственности?

- Да, можно, если он ранее подвергался административному наказанию за то же нарушение и срок этого наказания не истек. Для этого необходимо обратиться в структурное подразделение службы судебных приставов с соответствующим заявлением.

Случаев, когда злостные неплательщики становятся фигурантами уголовного дела, немало. Вот лишь один пример: 26-летний житель Каменки задолжал 7-летней дочери 120 тысяч рублей по алиментам. Совершенно работоспособный мужчина всячески избегал трат на ребенка. Сначала наказание было административным - 100 часов обязательных работ. Но гражданин не образумился, и сейчас суд готовится рассмотреть его уголовное дело. Теперь в его жизни будут и судимость, и долг дочери, а это, согласитесь, не лучшая репутация.

- Каковы сроки предъявления исполнительных документов о взыскании алиментов?

- Такой документ можно предъявить в службу судебных приставов в любой момент, пока ребенку не исполнилось 18 лет. Более того, исполнительный документ на алименты можно предъявить в течение трех лет после наступления совершеннолетия ребенка (ст. 21 закона № 229-ФЗ).