Пензенцам прояснили вопрос о службе с длинными волосами

12.10.2022 | 15:10

Портал «Объясняем.рф» продолжает публиковать ответы на часто задаваемые вопросы, касающиеся мобилизации, которая объявлена в России 21 сентября.

- В повестке не указаны время и место явки. Что делать?

- В повестке должно указываться время, дата и место явки. Если времени и даты нет, мобилизуемый должен явиться в военкомат, где он состоит на воинском учете, в удобное ему время.

- Мужчина работает в одном регионе, где есть бронь по работе, а на воинском учете состоит в другом. Сохраняется ли бронь?

- Да, сохраняется. Отсрочка от призыва по мобилизации в данном случае не зависит от места нахождения на воинском учете.

- Будут ли задействованы мобилизованные военнослужащие на строительстве гражданских объектов?

- Привлечение мобилизованных граждан к каким-либо работам на гражданских объектах не предусмотрено.

- Можно ли проходить военную службу с длинными волосами?

- Мобилизованный военнослужащий должен иметь опрятный внешний вид, короткую и аккуратную прическу и своевременно бриться.