Эксперты рассказали пензенцам, на что ориентироваться при покупке жилья

28.09.2022 | 15:36

Социально-экономическая ситуация в России естественным образом оказывает влияние на рынок недвижимости. В современных, быстро меняющихся условиях население, в том числе жителей Пензенской области, интересуют процессы, происходящие в этой сфере. И здесь важно мнение экспертов.

Каковы особенности местного рынка? Какие программы предлагаются для того, чтобы сделать жилье более доступным? Что привлекает пензенцев больше - вторичка или первичка? Какие суммы жители региона берут в ипотеку и по каким критериям выбирают квадратные метры?

На самые актуальные вопросы ответили руководитель «Абсолют Банка» в Пензе Дмитрий Стулков, заместитель руководителя отдела продаж ООО СЗ «РКС-Пенза» Ирина Мануйлова, генеральный директор АН ООО «ГорСтройГарант-недвижимость» Ольга Устименко, управляющий офисом ПАО Банк Уралсиб в Пензе Илья Подложёнов и коммерческий директор ГК «Территория жизни» Оксана Маркова.

- По каким ставкам пензенцы могут сегодня приобрести недвижимость в ипотеку?

Дмитрий Стулков:

- Среднерыночная ставка при покупке в ипотеку готовых квартир держится на уровне 9,5-11,5% годовых. Ставки по госпрограммам значительно ниже. Например, по «Семейной ипотеке» ставка в целом по рынку не превышает 6% годовых. Также действует самая «молодая» госпрограмма - «ИТ-ипотека». По ней ставка не превышает 5% годовых. У нас она снижена еще на 0,5% годовых.

Ирина Мануйлова:

- Благодаря господдержке строительной отрасли ставки по ипотеке сегодня стали доступны большинству населения. Очень интересные предложения по ставке есть для семей с детьми, рожденными после января 2018 года, или детьми-инвалидами.

Программа ипотеки для сотрудников IT-компаний тоже дает возможность получить льготный кредит.

Ольга Устименко:

- По действующим программам ставка зависит от нескольких условий, таких как: является ли покупатель зарплатным клиентом банка, будет ли использован сервис электронной регистрации банка, страхование жизни и здоровья покупателя и др.

Последние два месяца отмечаем увеличение обращений покупателей с просьбой подобрать варианты по программам с субсидированием ставки застройщиком.

Также субсидирование застройщиком ставки на первые два года пользуется спросом среди тех жителей нашего города, у которых есть свое старое жилье для последующей продажи.

Оксана Маркова:

- Покупка квартиры в ЖК от «Территории жизни», к примеру, сейчас доступна по льготной ипотеке с господдержкой и субсидированием по низкой ставке (зависит от конкретного банка). Застройщик в рамках субсидирования выплачивает банку часть процентов, в итоге покупатель получает низкую процентную ставку и комфортный платеж по ипотеке.

- Центробанк снизил ключевую ставку до 7,5% годовых. Ответят ли банки дополнительным снижением ставок по ипотеке?

Дмитрий Стулков:

- В случае с ипотекой ставки до конца года могут снизиться еще примерно на 0,5 п. п. Но многое будет зависеть от ближайшего заседания Центробанка по ключевой ставке, которое состоится в конце октября. Пока эксперты сходятся во мнении, что ключевая ставка, главный индикатор финансового рынка, может быть как сохранена на существующем уровне, так и повышена. А вот предпосылок для дальнейшего снижения нет.

«Выжидательная позиция» может оказаться невыгодной для заемщика. Разница между ставками в пределах 0,5% не так существенно влияет на финансовую нагрузку. Даже рефинансирование кредитов при такой разнице проводить экономически не выгодно.

Зато цены на жилье при этом стабильно растут. Так, всего за месяц один из самых популярных вариантов недвижимости в Пензе - однушки на вторичном рынке - подорожал более чем на 5%. За год средняя цена квадратного метра готовых квартир выросла на 14 000 рублей и достигла 78 000. Средняя цена квадратного метра в новостройке за это же время увеличилась на 18 000 рублей и достигла 84 000.

Тем, кто интересуется жильем именно на первичном рынке, я бы советовал не откладывать сделку. Да, ставки по госпрограммам сейчас очень интересные, гораздо доступнее для заемщиков. Но не факт, что все госпрограммы будут пролонгированы на следующий год (или на прежних условиях). Поэтому важно успеть воспользоваться действующим предложением.

Кстати, сейчас хорошая возможность провести рефинансирование ипотеки для тех, кто брал займы по высоким ставкам (15-20% годовых) весной. Если с момента оформления кредита в другом банке прошло 6 месяцев (или вот-вот пройдет), то у нас можно снизить ставку вплоть до 9,54% годовых. Подать заявку на рефинансирование можно также онлайн, на сайте. Результатом станет экономия нескольких тысяч рублей каждый месяц.

Ирина Мануйлова:

- Сложно предугадать действия банков, но, судя по последним снижениям ключевой ставки, банки реагируют снижением только по программам на вторичное жилье. Так как ставки по госпрограмме изначально установлены на минимуме и недополученные доходы банкам компенсирует государство, ожидать снижения по данной программе не приходится.

Ольга Устименко:

- Возможно, для поддержания активности на рынке недвижимости банки пойдут на снижение ставок, но оно будет незначительным.

Оксана Маркова:

- Тенденция на снижение ставки банками есть, это стимулирует рынок недвижимости даже в непростых условиях. Но ставка не может падать бесконечно, к тому же не должно быть огромного разрыва между ставкой ЦБ и ставками по ипотечным кредитам.

- Вторичка или первичка? Какой выбор делают пензенцы при покупке жилья в ипотеку?

Дмитрий Стулков:

- В июне-июле 2022 года жители Пензы чаще выбирали квартиры в строящихся домах. Доля сделок на первичном рынке составляла около 70% от общего числа. В августе-сентябре, после снижения ставок по стандартным программам, стал активизироваться рынок вторичного жилья. Доля сделок с готовыми квартирами достигла 70%.

Мы прогнозируем, что к концу года она сохранится на этом уровне. Во-первых, сказывается эффект отложенного спроса. Во-вторых, цены на вторичку ниже, чем на квартиры в новостройках. К тому же в них можно заселиться сразу после сделки и, как правило, не нужны существенные вложения в ремонт.

Ирина Мануйлова:

- В 2022 году многие жители Пензенской области ориентируются на приобретение недвижимости на этапе строительства, так как ипотечные условия кредитования сделали именно этот сектор более доступным.

В сторону первички перевешивают и такие факторы как более низкие коммунальные платежи, комфортные условия проживания и благоустройство придомовой территории, а также более активный рост цен на недвижимость в новом фонде по сравнению с ростом цен старого фонда жилья.

Ольга Устименко:

- Последние полгода спрос в основном идет на строящееся жилье из-за значительно более низких ставок на ипотеку, вторичку жители нашего города рассматривают при интересном предложении и/или низкой цене.

Илья Подложёнов:

- Вопрос выбора тут зависит от стратегии покупателя. Если выбирается ипотечная программа, а не решение для покупки конкретного, уже выбранного объекта, то выгоднее и проще всего брать кредит на новостройку. Это при условии, что покупатель изучает информацию о застройщике, оценивает все риски, которые могут возникнуть. Если же найден вариант для покупки на вторичном рынке, в секторе готового жилья, то в целом кредит обойдется немного дороже.

Никаких универсальных ответов тут быть не может. Каждый делает выбор исходя из личных обстоятельств, возможностей, дополнительного финансового подспорья, например в виде имеющегося жилья, которое можно продать. Также при оформлении кредита помогает материнский капитал, его можно использовать для первоначального взноса или для погашения ранее взятого ипотечного кредита.

Оксана Маркова:

- В случаях, когда квартиры в новостройках предоставляются сразу с отделкой, покупка квартиры на первичке оказывается более привлекательным решением по сравнению с приобретением вторички.

- Инвестиционные сделки в Пензе: миф или реальность?

Дмитрий Стулков:

- Интересный тренд этого года: жители Пензы стали покупать с инвестиционной целью квартиры в новостройках Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. Они приобретают эту недвижимость в рамках госпрограмм либо просто для сдачи в аренду, либо для продажи после повышения стоимости. Доля таких сделок у нас составляет около 5% от общего числа.

Отмечу, что у нас сделки между городами проходят практически полностью в режиме онлайн, клиентам нет необходимости выезжать в другой город. При этом у нас нет дополнительных надбавок к ставке или комиссий.

Ирина Мануйлова:

- Инвестирование в недвижимость всегда имело место, так как недвижимость всегда была самой стабильной инвестицией, с минимальными рисками и максимальной выгодой.

Ольга Устименко:

- В связи с ростом цен весной 2022-го инвестиционная активность при вложении денежных средств в новостройки значительно снизилась. Ближе к августу пензенцы не увидели снижения цен, поэтому спрос на подбор 1-комнатных, евро или 2-комнатных квартир стал возобновляться.

Оксана Маркова:

- Покупку квартиры с готовой отделкой можно рассматривать и как инвестиционно привлекательное вложение на этапе строительства. Инвестиционная привлекательность обусловлена тем, что рост стоимости квартиры от момента старта продаж к моменту ввода в эксплуатацию может составить примерно 45%.

- На какую сумму берут ипотеку в Пензе?

Дмитрий Стулков:

- Средний чек при покупке жилья в ипотеку в Пензе к сентябрю 2022 года достиг почти 2 млн рублей. В новостройках он меньше - 1,7 млн рублей. На вторичном рынке чаще покупают двухкомнатные квартиры, на первичном - однушки.

Ирина Мануйлова:

- С учетом роста цен на недвижимость в 2022 году средний ипотечный чек вырос до 5 млн рублей.

Ольга Устименко:

- Примерно от 3 млн до 4,5 млн рублей.

Илья Подложёнов:

- По нашим данным, средний чек по ипотеке в Пензенской области составляет 2-3 млн рублей. В Самаре, например, диапазон выше - от 4 млн рублей.

Оксана Маркова:

- Если рассматривать покупку квартиры в ипотеку с господдержкой и субсидированием от застройщика, то на таких льготных условиях выгоднее приобретать квартиры большей площади - двух- или трехкомнатные. Стоимость квартир - от 5 млн рублей - зависит от метража и типа отделки (чистовая или предчистовая).

- Критерии выбора жилья в ипотеку. Есть ли какие-то изменения в приоритетах?

Дмитрий Стулков:

- В целом критерии сохраняются. В первую очередь заемщик смотрит на цену объекта, его состояние, планировку, расположение, наличие коммуникаций и инфраструктуры. Но в последнее время мы наблюдаем все большее внимание к так называемой стоимости проживания, выраженной в сумме за коммунальные услуги.

Например, на вторичном рынке заемщики стараются выбирать квартиры, оборудованные счетчиками отопления, а также заранее выясняют, какие УК или ТСЖ, с какой репутацией обслуживают дом.

Ирина Мануйлова:

- Для жителей Пензы, как и для жителей других городов, при выборе квартиры имеют решающее значение следующие факторы: цена, транспортная доступность и надежность застройщика.

При выборе застройщика потребитель ориентируется на качество и количество завершенных объектов, соблюдение сроков сдачи объектов в эксплуатацию.

Ольга Устименко:

- Компактные 1-, 2-, 3-комнатные квартиры площадью от 33 до 75 кв. м, желательно евроформата с большой кухней.

Илья Подложёнов:

- Основные пункты: локация, состояние недвижимости и цена. И тут тоже выбор за клиентом. Он может быть готов к переезду на другой конец города, но зато у него будет квартира в хорошем состоянии за приемлемую цену.

Либо актуален только центр и ближние улицы, но тогда покупатель понимает, что жилье может быть в состоянии «нужен ремонт». Приоритеты покупателя - это очень индивидуальный фактор в каждом случае.

Оксана Маркова:

- Те, кто хочет сразу переехать в готовое жилье, как правило, рассматривают введенные в эксплуатацию дома. Для многих решающим фактором при выборе квартиры является не только атмосфера и инфраструктура микрорайона, но и готовая отделка, позволяющая не тратить силы, средства и время на ремонт и быстро переехать.