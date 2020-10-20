«Билайн» в Пензенской области сделал интернет быстрее, а связь стабильнее

20.10.2020 | 11:28

Жителям Пензенской области, как и любого другого региона, необходима качественная интернет-связь для общения, работы и отдыха. Это стало особенно актуально в период пандемии, когда темпы цифровизации ускорились. И сейчас все особо остро осознали ее важность.

Население в максимально быстрые сроки перестроилось на удаленную работу, дистанционное обучение, покупки в интернет-магазинах, оформление выплат и пособий через сайты, общение по видеосвязи, онлайн-тренировки и даже культурный отдых - онлайн-концерты и онлайн-вечеринки, просмотр фильмов.

В сложившихся условиях особенно важно, чтобы связь была стабильной и люди, ответственно соблюдающие все предписания надзорных органов, не оказались вдруг отрезанными от цивилизации. Это требует от операторов выхода на новый уровень, что демонстрирует «Билайн».

Территориальный управляющий «Билайна» в Пензенской области Олеся Ворожейкина подробно рассказала порталу PenzaInform.ru о масштабной работе на сети и объяснила, за счет чего можно экономить на связи.

- Чего удалось добиться за последние два года?

- Удалось многое. Мы завершаем масштабную программу развития сети в Пензе и Пензенской области. «Билайн» показал рекордные темпы строительства инфраструктуры связи, запустив более 450 новых базовых станций. И сейчас продолжаем увеличивать покрытие с учетом потребностей жителей.

Одновременно с этим мы модернизировали инфраструктуру, заменив оборудование на более технологичное. Самое главное - скорости мобильного интернета выросли вдвое (если сравнивать с 2018 годом, когда мы начали активно развивать в регионе сети 4G), а качество голосового соединения стало стабильным.

Последний фактор очень важен в нынешних реалиях - при необходимости соблюдать самоизоляцию или карантин. Сейчас, когда мы дорожим здоровьем родственников и близких, особенно тех, кто находится в группе риска, мы выбираем так называемое голосовое общение и, беспокоясь, звоним гораздо чаще, чем раньше. Так люди восполняют недостаток общения, и им важно, чтобы связь была без помех, сколько бы ни длился разговор. Именно поэтому «Билайн» уделяет особое внимание качеству голосовых сервисов.

- Увеличилось ли в Пензенской области покрытие 4G-интернетом?

- Определенно. Стоит сказать, что сеть 4G в Пензенской области доступна абонентам не только в больших городах, но и во всех районных центрах. На базовые станции, работающие в стандартах 2G и 3G, был добавлен функционал 4G.

Лидерами по увеличению покрытия 4G-интернетом стали Каменский, Городищенский, Белинский, Сердобский, Нижнеломовский, Бессоновский, Мокшанский, Колышлейский и Кузнецкий районы.

Кстати, «Билайн» увеличил проникновение сигнала и скорость интернет-серфинга внутри помещений. Наша новая инфраструктура теперь позволяет обеспечивать качественное и стабильное соединение в квартирах и частных домах.

Жители могут просматривать любимые фильмы онлайн в HD-качестве, проводить из дома рабочие видеоконференции или дистанционно обучаться, пользоваться любыми интернет-сервисами, в том числе общаться в мессенджерах, обращаться за госуслугами и совершать онлайн-покупки.

Наши технические специалисты приложили все усилия, чтобы сделать покрытие максимально качественным в местах, популярных для отдыха и посещения жителями области, в том числе и в торговых центрах.

С одной стороны, сегодня у людей не всегда есть возможность поехать с близкими в торговый центр, чтобы выбрать различные товары. В то же время продавцы многих магазинов стремятся на месте помочь покупателям в поиске нужного товара посредством собственных онлайн-сервисов.

В итоге и тем и другим крайне важно, чтобы под рукой был качественно работающий интернет, мобильная связь, чтобы попросить совета у близких, найти нужный цвет или размер на складе или в интернет-магазине, сравнить характеристики продуктов и для множества других задач.

Цель «Билайна» - сделать так, чтобы наши клиенты пользовались мобильным интернетом, не задумываясь о том, где будет лучше ловить.

Судя по обратной связи, абоненты «Билайна» уже замечают изменения в качестве мобильных сервисов, все больше отдавая предпочтение интернет-серфингу со смартфонов.

- Каким образом «Билайн» продолжает развивать сеть 4G в Пензе и улучшать качество обслуживания клиентов?

- Важным этапом нашей работы по улучшению сети в столице Пензенской области стало внедрение технологии MOCN (Multi Operator Core Network).

Новый функционал позволил обеспечить жителей еще более высокими скоростями 4G-интернета и увеличить надежность обслуживания при возрастающей нагрузке на сеть. Например, когда большинство абонентов оператора одновременно пользуются мобильными сервисами для работы, обучения или отдыха, что наблюдалось в период строгих ограничений при пандемии.

Теперь мобильная сеть «Билайна» стала еще быстрее и еще умнее. Новая технология анализирует потребность всех клиентов, находящихся в зоне обслуживания базовой станции. Если заметен значительный рост трафика и возрастающая нагрузка может отразиться на скорости интернета у пользователей, сеть активирует дополнительные технические возможности для сохранения работы мобильных сервисов на должном уровне.

Таким образом 4G-сеть «Билайн» подстраивается под потребности абонентов, обеспечивает высокие скорости интернет-серфинга и стабильное соединение даже при повышенной нагрузке на сеть. И как результат, жители Пензы в режиме 24/7 могут смотреть любимые сериалы в самом высоком качестве без задержек, оперативно обмениваться тяжелыми файлами и моментально загружать видео в соцсети.

Для наглядности приведем цифры. Сейчас наши абоненты в среднем ежемесячно скачивают около 11,5 ГБ. Этого объема вполне достаточно, чтобы ежемесячно просматривать 20 серий любимого сериала в режиме онлайн или выложить почти 10 тысяч фотографий в соцсети.

- Расскажите о новом продукте для поколения Z - «Связи Z».

- Ни для кого не секрет, что мы живем в обществе потребления: у людей с каждым днем появляется все больше возможностей, многие совершают «покупки ради покупок», а со временем приобретают все больше лишнего.

Мы решили сказать ненужному нет. И создали связь, где абоненты покупают только то, что им нужно, и столько, сколько нужно. И расходуют все до последней минуты и мегабайта.

В новом продукте «Связь Z» пакеты интернета, минут и SMS стали по-настоящему несгораемыми - их не нужно переносить, они действуют бессрочно до того момента, пока не закончатся. Кстати, у тарифа нет абонентской платы.

Пользователь «Связи Z» может подобрать для себя подходящий пакет для комфортного серфинга в интернете - 10, 30 или 50 ГБ, любители долгих разговоров могут подключить пакет 100 или 300 минут, а привыкшие к простым текстовым сообщениям - пакет из 100 SMS.

Выбрать можно любое количество пакетов услуг: один, несколько или все сразу в зависимости от необходимости и потребности. Или же не покупать, если они не нужны.

А для тех, кто хочет зависать в любимых сервисах без ограничений, в «Связь Z» предусмотрены безлимитные опции: безлимитный доступ к популярным соцсетям, безлимитный доступ к YouTube, полностью безлимитный интернет, которым можно делиться с другими устройствами, и безлимитные звонки на номера Билайн. «Безлимиты» можно подключать по необходимости - и на день, и навсегда.

- Так или иначе при обсуждении любого вопроса мы возвращаемся к теме пандемии, которая повлияла на жизнь каждого из нас. И на экономику тоже. Для любой семьи сейчас важно оптимизировать бюджет и, конечно, всегда оставаться на связи друг с другом. Что для этого предпринимает компания «Билайн»?

- Можно неплохо сэкономить, если подключить членов семьи на семейный тариф. Получается, что чем больше сим-карт подключено к одному пакету, тем меньше стоимость услуг в пакете для одного абонента. У нас есть целая линейка таких тарифов - «Близкие люди».

Внутри пакета можно общаться с семьей бесплатно, а еще делиться между собой минутами или интернетом. На этом семейном тарифе можно пользоваться мессенджерами безлимитно. Плюс вы получаете единый счет для оплаты и контроль за расходами всех близких. Все понятно, прозрачно, без скрытых условий.

Кстати, недавно мы предложили абонентам бесплатный сервис «Страховка при нуле». Если он подключен, то можно оставаться с родными на связи в мессенджерах даже при нуле на счете. Мы понимаем, как это важно.