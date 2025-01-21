В Пензе водитель припарковал «Гранту» между гаубицей и танком

21.01.2025 | 10:19

Жительницу Пензы возмутило нарушение правил дорожного движения, которое она заметила на улице Пионерской в зоне, предназначенной для пешеходов.

«На территории сквера, где размещен музей боевой техники и другие памятные места, установлен знак «Пешеходная зона». Однако владелец «Лады-Гранты» под госномером Р616АМ/58 игнорировал это указание и припарковался в зоне действия знака», - рассказала горожанка.

В подтверждение своих слов она прислала фото стоящей машины, сделанное в 8:25 во вторник, 21 января.

Вдоль пешеходной зоны расположены музей боевой техники, храм-часовня Архистратига Михаила, скверы - Пионерский и «Журавли». Эти места посещают многие жители и гости областного центра. С другой стороны дороги находится травмпункт, где бывает немало пациентов.

«Возможно, кто-то приехал за помощью к травматологам», - предположила пензячка. Однако, по ее мнению, это не повод нарушать правила.

Пензенцы не раз замечали, что водители используют пешеходную зону между улицами Коммунистической и Луначарского для сокращения дороги. Так, в мае 2020 года горожанин запечатлел на видеокамеру не только легковые автомобили, припаркованные и проезжающие там, но и грузовой МАЗ.