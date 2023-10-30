Сетевое издание|18+|Понедельник|30 окт 2023|12:14
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+4oC
+5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+11oC
+12oC
Завтра | Облачно |
 

Автохамы

Водитель УАЗа дважды забыл о правилах на ул. Володарского

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Горожанин Сергей прислал в рубрику «Автохамы» сетевого издания «ПензаИнформ» запись фактов нарушения правил дорожного движения на улице Володарского.

Кадры были сделаны видеорегистратором в 8:21 24 октября.

На записи запечатлено пересечение улиц Пушкина и Володарского в сторону Кирова. Владелец регистратора остановился на красный сигнал светофора. В следующее мгновение за стоп-линию выезжает водитель автомобиля «УАЗ-Патриот» с госномером Р088РР/58 и тормозит прямо на пешеходном переходе.

Не дожидаясь зеленого сигнала, он поворачивает на Володарского и направляется в сторону улицы Максима Горького.

«Одного нарушения водителю было мало, и он, повторно нарушив ПДД, повернул на запрещающий сигнал светофора», - рассказал Сергей.

Ранее в Сеть попали кадры с нарушением правил на улице Окружной. Водитель Kia не притормозил у нерегулируемого пешеходного перехода и тут же поплатился за это. Автомобилиста остановили сотрудники ДПС, дежурившие на обочине поблизости. Их машину нарушитель не заметил.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа
сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте