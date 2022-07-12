Хозяин жизни: водитель Infiniti выехал на ул. Толстого на красный свет

12.07.2022 | 16:31

В Пензе на улице Пушкина водитель внедорожника Infiniti пренебрег правилами, что едва не привело к ДТП.

Кадры опасного момента на улице областного центра появились в социальной сети «ВКонтакте». Они были сделаны во вторник, 12 июля, в 14:37.

В объектив видеорегистратора автора поста попал перекресток улиц Пушкина и Толстого. Водитель двигался по направлению к пересечению с улицей Кулакова и остановился на красный сигнал светофора вместе с другими автомобилистами.

Через некоторое время рядом с машиной владельца регистратора притормозил водитель Infiniti, но буквально на секунду. Он не захотел ждать, поэтому выехал на полосу встречного движения и устремился к перекрестку на запрещенный сигнал.

Там он едва не столкнулся с легковушкой, водитель которой двигался по улице Толстого на зеленый свет. Оба автомобилиста вовремя заметили опасность и нажали на тормоза. Затем внедорожник продолжил путь.

«Это хозяин жизни. Правила дорожного движения написаны не для него», - прокомментировал пост горожанин.

Видео vk.com/avtohampenza.