Хозяин жизни: водитель Infiniti выехал на ул. Толстого на красный свет

В Пензе на улице Пушкина водитель внедорожника Infiniti пренебрег правилами, что едва не привело к ДТП.
Кадры опасного момента на улице областного центра появились в социальной сети «ВКонтакте». Они были сделаны во вторник, 12 июля, в 14:37.
В объектив видеорегистратора автора поста попал перекресток улиц Пушкина и Толстого. Водитель двигался по направлению к пересечению с улицей Кулакова и остановился на красный сигнал светофора вместе с другими автомобилистами.
Через некоторое время рядом с машиной владельца регистратора притормозил водитель Infiniti, но буквально на секунду. Он не захотел ждать, поэтому выехал на полосу встречного движения и устремился к перекрестку на запрещенный сигнал.
Там он едва не столкнулся с легковушкой, водитель которой двигался по улице Толстого на зеленый свет. Оба автомобилиста вовремя заметили опасность и нажали на тормоза. Затем внедорожник продолжил путь.
«Это хозяин жизни. Правила дорожного движения написаны не для него», - прокомментировал пост горожанин.
Видео vk.com/avtohampenza.
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