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Автохамы

Хозяин жизни: водитель Infiniti выехал на ул. Толстого на красный свет

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В Пензе на улице Пушкина водитель внедорожника Infiniti пренебрег правилами, что едва не привело к ДТП.

Кадры опасного момента на улице областного центра появились в социальной сети «ВКонтакте». Они были сделаны во вторник, 12 июля, в 14:37.

В объектив видеорегистратора автора поста попал перекресток улиц Пушкина и Толстого. Водитель двигался по направлению к пересечению с улицей Кулакова и остановился на красный сигнал светофора вместе с другими автомобилистами.

Через некоторое время рядом с машиной владельца регистратора притормозил водитель Infiniti, но буквально на секунду. Он не захотел ждать, поэтому выехал на полосу встречного движения и устремился к перекрестку на запрещенный сигнал.

Там он едва не столкнулся с легковушкой, водитель которой двигался по улице Толстого на зеленый свет. Оба автомобилиста вовремя заметили опасность и нажали на тормоза. Затем внедорожник продолжил путь.

«Это хозяин жизни. Правила дорожного движения написаны не для него», - прокомментировал пост горожанин.

Видео vk.com/avtohampenza.

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Гость||

Не от большого ума.

Гость||

Гость писал(a):

Не от большого ума.
Ты про комментарий твой? Мог бы не сообщать, все и так знают, что ты дурачок.

Гость||

Дегенерат

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Это хозяин жизни. Правила дорожного движения написаны не для него»

Даже у хозяев жизни бывают и критичские дни, и ПМС (я вовсе не только про женщин), или вот например, узнал он что ему жена изменяет, и погнал...

Гость||

а там тоже красавчик летит...проскакун на последних секундах

Гость||

Вот уж действительно у вас там на каждом перекрестке по несколько дураков.

Гость||

Таких "хозяев жизни" под дальнобойный грузовик...

Имя: Гость
Комментарий:

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