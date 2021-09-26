Гений вождения: у ТЦ «Суворовский» реакция водителя спасла от ДТП

26.09.2021 | 10:56

Пензенский водитель поделился необычными кадрами с «Ладой-Калиной», едва не попавшей в ДТП. Ролик был сделан на улице Гагарина, рядом с ТЦ «Суворовский», 24 сентября и размещен в социальной сети Instagram.

На записи владелец регистратора едет в сторону улицы Суворова. В какой-то момент на его полосу начинает перестраиваться водитель Renault, который включает правый поворотник.

Опасность появилась неожиданно. На большой скорости из крайней правой полосы выезжает автомобилист, управлявший «Калиной». Он занимает место перед машиной владельца регистратора и практически сталкивается с Renault, но виртуозно уходит от ДТП.

«Калину» заносит, но водитель не теряет управления и на прежней скорости несется к перекрестку.

Комментаторы по-разному оценили маневр автомобилиста. Некоторые посчитали, что его надо лишить прав и подобное превышение скорости представляет опасность для других участников движения, другие восхитились реакцией и мастерством.

«Гений вождения», «Хорошо увернулся», «Фильм «Такси по-пензенски» снимают, по ходу, и заметьте, на русском авто», «Летел нехило, за реакцию респект», - написали пользователи.

Видео instagram.com/sova_penza_avto.