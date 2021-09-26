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Автохамы

Гений вождения: у ТЦ «Суворовский» реакция водителя спасла от ДТП

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Пензенский водитель поделился необычными кадрами с «Ладой-Калиной», едва не попавшей в ДТП. Ролик был сделан на улице Гагарина, рядом с ТЦ «Суворовский», 24 сентября и размещен в социальной сети Instagram.

На записи владелец регистратора едет в сторону улицы Суворова. В какой-то момент на его полосу начинает перестраиваться водитель Renault, который включает правый поворотник.

Опасность появилась неожиданно. На большой скорости из крайней правой полосы выезжает автомобилист, управлявший «Калиной». Он занимает место перед машиной владельца регистратора и практически сталкивается с Renault, но виртуозно уходит от ДТП.

«Калину» заносит, но водитель не теряет управления и на прежней скорости несется к перекрестку.

Комментаторы по-разному оценили маневр автомобилиста. Некоторые посчитали, что его надо лишить прав и подобное превышение скорости представляет опасность для других участников движения, другие восхитились реакцией и мастерством.

«Гений вождения», «Хорошо увернулся», «Фильм «Такси по-пензенски» снимают, по ходу, и заметьте, на русском авто», «Летел нехило, за реакцию респект», - написали пользователи.

Видео instagram.com/sova_penza_avto.

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Гость||

Рано или поздно разложится с такой ездой.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Комментаторы по-разному оценили маневр автомобилиста. Некоторые посчитали, что его надо лишить прав и подобное превышение скорости представляет опасность для других участников движения
Так и есть. Реакция ГИБДД будет?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

другие восхитились реакцией и мастерством
Это люди оправдывающие анархию и беспредел на дорогах.

Гость||

водятлы атакуют))

Гость||

Очередной местный алабай.

Гость||

Гость писал(a):

Это люди оправдывающие анархию и беспредел на дорогах.
Именно , таких лишать прав надо , на трассах из-за таких ...... часто замесы случаются с жертвами. Там однозначно опасная езда , перестроение с созданием помехи 2 водителям. Он ещё по инерции и перекресток пролетел .Кстати с этой полосы прямо где пешеходный переход на всю полосу было летом с месяц понижение от раскопок водоканала не заделанное и не огороженное , и вот такие летуны-проскакуны пару раз создавали аварийные ситуации из-за этой ямы. Сказочный д.

Гость||

У вас там идиотов на сто лет вперёд припасено.

Гость||

Дебил вождения. Никого, кроме него, вокруг не существует. Других жизней тоже.

Гость||

Дачия через две полосы, не взирая на помеху, при одновременном перестроении, сиганула. Водила на тазе правильно среагировал!

Имя: Гость
Комментарий:

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