Сетевое издание|18+|Понедельник|24 мая 2021|10:28
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Автохамы

Третий раз за месяц: на ул. Терновского вновь «аккуратно» нарушили ПДД

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В Пензе пересечение улиц Терновского и Петровской, по всей видимости, становится «любимым» местом нарушения правил дорожного движения таксистами.

Так, в понедельник, 24 мая, в социальной сети «ВКонтакте» появились кадры с видеорегистратора, зафиксировавшие очередной маневр водителя, который противоречит требованиям безопасности.

В ролике - притормозившие на улице Терновского автомобили, в их ряд пытается вклиниться таксомотор, поворачивающий с внутриквартальной дороги. Далее, как только представляется возможность, водитель пересекает двойную сплошную линию и оказывается на полосе встречного движения, где, по всей видимости, разворачивается.

«Аккуратно так проехал. Никому не помешал, и ему не мешали», - прокомментировал кадры автор поста.

Судя по дате в регистраторе, видео было сделано 21 мая в 14:24.

8 мая на том же участке зафиксировали нарушение ПДД водителем такси с госномером С808НУ/58, который объезжал остановившийся транспорт по встречной полосе. 23 апреля пересечение Терновского и Петровской едва не стало местом серьезного ДТП. Обгонявший автомобили по полосе встречного движения таксист чуть не сбил перебегавшего в неположенном месте дорогу пешехода.

Видео vk.com/avtohampenza.

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Гость||

Поперек дороги уже стали ездить, виртуозы блин.

Имя: Гость
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