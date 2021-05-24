Третий раз за месяц: на ул. Терновского вновь «аккуратно» нарушили ПДД

24.05.2021 | 10:00

В Пензе пересечение улиц Терновского и Петровской, по всей видимости, становится «любимым» местом нарушения правил дорожного движения таксистами.

Так, в понедельник, 24 мая, в социальной сети «ВКонтакте» появились кадры с видеорегистратора, зафиксировавшие очередной маневр водителя, который противоречит требованиям безопасности.

В ролике - притормозившие на улице Терновского автомобили, в их ряд пытается вклиниться таксомотор, поворачивающий с внутриквартальной дороги. Далее, как только представляется возможность, водитель пересекает двойную сплошную линию и оказывается на полосе встречного движения, где, по всей видимости, разворачивается.

«Аккуратно так проехал. Никому не помешал, и ему не мешали», - прокомментировал кадры автор поста.

Судя по дате в регистраторе, видео было сделано 21 мая в 14:24.

8 мая на том же участке зафиксировали нарушение ПДД водителем такси с госномером С808НУ/58, который объезжал остановившийся транспорт по встречной полосе. 23 апреля пересечение Терновского и Петровской едва не стало местом серьезного ДТП. Обгонявший автомобили по полосе встречного движения таксист чуть не сбил перебегавшего в неположенном месте дорогу пешехода.

Видео vk.com/avtohampenza.