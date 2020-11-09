На пр. Строителей водитель промчался на красный, едва не сбив пешехода

09.11.2020 | 15:19

В понедельник, 9 ноября, пензенский автомобилист поделился с подписчиками группы «Автохам» соцсети «ВКонтакте» видео, запечатлевшим нарушение правил дорожного движения на проспекте Строителей, рядом с универсамом № 175.

В объектив регистратора горожанина попал автомобиль «Лада» с госномером С980УС/58. Водитель отечественной легковушки проигнорировал красный сигнал светофора, торопясь повернуть на улицу Собинова.

Под колеса «Лады» едва не угодили начавшие переходить проезжую часть по зебре люди.

Подобные нарушения пензенские водители допускают часто. В отдельных случаях они заканчиваются ДТП, когда пешеходы получают травмы. Так, 2 ноября на улице Байдукова водитель ВАЗа двенадцатой модели не пропустил 46-летнюю женщину, которая переходила дорогу на зеленый свет и спешила к маршрутному такси.

Горожанку госпитализировали, сам автомобилист с места происшествия уехал. Позже правоохранители по камерам установили его местонахождение.

По признанию водителя, он был пьян.