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Автохамы

На пр. Строителей водитель промчался на красный, едва не сбив пешехода

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В понедельник, 9 ноября, пензенский автомобилист поделился с подписчиками группы «Автохам» соцсети «ВКонтакте» видео, запечатлевшим нарушение правил дорожного движения на проспекте Строителей, рядом с универсамом № 175.

В объектив регистратора горожанина попал автомобиль «Лада» с госномером С980УС/58. Водитель отечественной легковушки проигнорировал красный сигнал светофора, торопясь повернуть на улицу Собинова.

Под колеса «Лады» едва не угодили начавшие переходить проезжую часть по зебре люди.

Подобные нарушения пензенские водители допускают часто. В отдельных случаях они заканчиваются ДТП, когда пешеходы получают травмы. Так, 2 ноября на улице Байдукова водитель ВАЗа двенадцатой модели не пропустил 46-летнюю женщину, которая переходила дорогу на зеленый свет и спешила к маршрутному такси.

Горожанку госпитализировали, сам автомобилист с места происшествия уехал. Позже правоохранители по камерам установили его местонахождение.

По признанию водителя, он был пьян.

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Гость||

Лишение прав, выехал на перекрёсток на красный и чуть по ногам действительно не проехал

Гость||

Надо было догнать и объяснить хорошенько)

Гость||

Он кому их вас помешал? Стукачи!

Гость||

Почти никому почти не помешал

Гость||

регик - стукач и провокатор!

Зачем занял правый ряд? Не мог догадаться, что второй машине он нужнее направо повернуть?

Гость||

Гость писал(a):

егик - стукач и провокатор!

Зачем занял правый ряд? Не мог догадаться, что второй машине он нужнее направо повернуть?

А ты на светофоры вообще внимание не обращаешь?

Гость||

Гость писал(a):

А ты на светофоры вообще внимание не обращаешь?
зачем? В буртаских пдд про них нет ни слова.

главное никому не мешать и не попадаться вот таким стукачам

Гость||

Главное ему надо, а какой свет горит пофиг

Гость||

Хоть потом сообразил, что на красный проехал пропустил всех остановился

Гость||

Гость писал(a):

главное никому не мешать и не попадаться вот таким стукачам
А чо так? Вы ж так внимание любите? То говносвет, то говномузыка, а то и все сразу :)

Имя: Гость
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