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Автохамы

В Пензе ВАЗ без номеров проехал по встречке рядом с постом ГАИ

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В Пензе нетерпеливый водитель попал в объектив видеорегистратора. Инцидент произошел на трассе М5 в районе арбековского поста ГАИ во вторник, 16 октября. Роликом, на котором зафиксировано нарушение, поделился один из участников группы «АВТОХАМ|Авто Пенза|ДТП|Водители» во «ВКонтакте».

«Вот пуля просвистела», - описал увиденное интернет-пользователь.

На кадрах - ВАЗ без регистрационных номеров, который проезжает по встречной полосе, чтобы обогнать остановившиеся на светофоре машины. При этом водителю лишь чудом удается проскочить между двумя автомобилями, поворачивающими налево.

«Каждый день посты про таких индивидов... Это какая-то мода так через две сплошных ездить?» - задал риторический вопрос один из участников группы.

«Да, называется - деградация», - ответил ему второй.

Привлечь нарушителя к ответственности не удастся, поскольку на автомобиле отсутствовали номера.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Привлечь нарушителя к ответственности не удастся, поскольку на автомобиле отсутствовали номера.
А всем остальным, законопослушным, штраф в 1000 р. за езду без маски. Таков закон!

Имя: Гость
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