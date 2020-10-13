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Автохамы

В Арбекове водитель поворачивал не по правилам и создал пробку

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В Пензе пересечение проспекта Строителей и Тернопольской улицы снова стало местом нарушения правил дорожного движения. Видео, зафиксировавшее это, прислал в рубрику «Автохамы» на портале PenzaInform.ru горожанин.

Кадры были сделаны 12 октября в 17:21. Водитель Volkswagen Polo с госномером Р560АХ/58 готовился поворачивать, однако не стал обращать внимание на разметку, дающую указания автомобилистам. В итоге создалась опасная ситуация.

«Мало того что через сплошные встал вторым рядом на поворот, так со временем занял всю крайнюю правую полосу проспекта Строителей. В результате вместо освобождения проема для встраивания образовалась пробка из тех, кто перестраивался в свободные полосы», - рассказал автор видео.

Он добавил, что многие автомобилисты совершают на данном участке поворот не по правилам, мешая тем, кто их соблюдает. Это может привести к ДТП.

Ранее автор уже делился видео, зафиксировавшим нарушение ПДД на этом сложном перекрестке. 29 сентября водитель автомобиля Nissan занял левую полосу при повороте на улицу Тернопольскую, а затем, после маневра, подрезал владельца регистратора.

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Гость||

автору видео заняться нечем.

Гость||

видео ни о чем

Гость||

Это кто же у вас постоянно пишет то АрбековЕ?

Гость||

Автор, напиши, какой пункт правил нарушил половод!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

через сплошные встал вторым рядом на поворот
Каким вторым рядом? На какой поворот? Где написано, что надо только с левой полосы ехать?

Поворот направо тут разрешен с двух полос. Оба повернули направо. Далее перестроение по правилам перестроения. Наехал на островок безопасности, это не нарушение. penzainform.ru писал(a):

со временем занял всю крайнюю правую полосу проспекта Строителей. В результате вместо освобождения проема для встраивания образовалась пробка
наоборот, захватил островок, чтобы проезжали справа.

penzainform.ru писал(a):

проема для встраивания
это где такой?

Гость||

А зачем ты сам наехал на сплошную, когда налево поворачивал? Больше так не делай! А то снимет тебя такой же фотоочёк.

Гость||

Гость писал(a):

Это кто же у вас постоянно пишет то АрбековЕ?
Без твоих соплей разберутся, как писать

Гость||

Гость писал(a):

Поворот направо тут разрешен с двух полос
Да с двух, а даны автомобилист занял полуторную полосу, не помню правда в правилах такой.

Гость писал(a):

наоборот, захватил островок, чтобы проезжали справа.
Ну а это то у нас точно по правилам. Ведь такие разделительные островки рисуют именно для того чтоб их захватывали. И видео пересмотрите внимательнее. С разделительного островка он выехал на первую полосу проспекта и перегородил именно проспект

Гость||

Вот и автор говновидео подтянулся, защищать высосанное из пальца нарушение...

Гость||

Гость писал(a):

С разделительного островка он выехал на первую полосу проспекта и перегородил именно проспект
Если она свободная, почему ж нельзя на нее выехать? Ты же тоже потом на нее выехал. Выехал и перестраиваешься в левые полосы, пропуская тех, кто по ним движется прямо.

Гость||

Гость писал(a):

Вот и автор говновидео подтянулся, защищать высосанное из пальца нарушение...
Не хотите сосать так соблюдайте правила и разметку. Там сейчас очень прекрасно все на асфальте размечено кто, куда и откуда.

Гость||

а что автор сказать хотел и показать?

Имя: Гость
Комментарий:

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