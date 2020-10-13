В Арбекове водитель поворачивал не по правилам и создал пробку

13.10.2020 | 12:04

В Пензе пересечение проспекта Строителей и Тернопольской улицы снова стало местом нарушения правил дорожного движения. Видео, зафиксировавшее это, прислал в рубрику «Автохамы» на портале PenzaInform.ru горожанин.

Кадры были сделаны 12 октября в 17:21. Водитель Volkswagen Polo с госномером Р560АХ/58 готовился поворачивать, однако не стал обращать внимание на разметку, дающую указания автомобилистам. В итоге создалась опасная ситуация.

«Мало того что через сплошные встал вторым рядом на поворот, так со временем занял всю крайнюю правую полосу проспекта Строителей. В результате вместо освобождения проема для встраивания образовалась пробка из тех, кто перестраивался в свободные полосы», - рассказал автор видео.

Он добавил, что многие автомобилисты совершают на данном участке поворот не по правилам, мешая тем, кто их соблюдает. Это может привести к ДТП.

Ранее автор уже делился видео, зафиксировавшим нарушение ПДД на этом сложном перекрестке. 29 сентября водитель автомобиля Nissan занял левую полосу при повороте на улицу Тернопольскую, а затем, после маневра, подрезал владельца регистратора.