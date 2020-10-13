9450 рублей в неделю: готовится новое пособие родителям школьников

13.10.2020 | 04:10

Российские депутаты решили заранее озаботиться грядущими проблемами населения и в ближайшее время рассмотрят новый закон.

По самым пессимистичным прогнозам, вторая волна коронавирусной инфекции будет гораздо сильнее первой.

Некоторые эксперты полагают, что ограничительные меры могут быть введены уже в ближайшие 2-3 недели. В первую очередь это затронет образование. Школы переведут на дистанционное обучение, а значит за детьми придется присматривать их родителям.

Как заявил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, являющийся одним из авторов нового закона, предлагаемые денежные выплаты смогут помочь родителям учеников школ.

«Родители вынуждены самостоятельно решать проблему ухода за детьми и обеспечению их безопасности во время каникул», - сообщил Нилов.

Работающим взрослым не всегда удается договориться с начальством о дополнительном отпуске. В новом законе предлагается наделить одного из родителей ребенка до 14 лет правом, согласно которому он сможет оформить оплачиваемый государством больничный.

К примеру, если родитель останется со школьником на 7 дней, ему должны выплатить 9450 рублей. Пособие рассчитывается исходя из среднего размера суточного больничного в России, он в настоящее время составляет 1350 рублей.