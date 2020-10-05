На ул. Тернопольской водитель забыл о правилах и «сократил» поворот

В понедельник, 5 октября, горожанин прислал в рубрику «Автохамы» на портале PenzaInform.ru видеофакт нарушения правил дорожного движения на перекрестке проспекта Строителей и Тернопольской улицы.
«Сложный перекресток. Для поворота, разворота предусмотрено три полосы. По логике и ПДД водители занимают ту полосу на повороте, которую планируют занять после маневра», - пояснил пензенец.
На кадрах, сделанных его видеорегистратором 29 сентября в 19:00, запечатлен автомобиль Nissan с госномером О836УТ/58, водитель которого проигнорировал правило.
Автомобилист занял левую полосу при повороте на улицу Тернопольскую, а затем, после маневра, подрезал владельца регистратора.
«Не выдержал или резко приспичило ему, и решил он сократить поворот, невзирая на препятствия», - резюмировал автор видео.
Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.
Быдло. Больше нечего добавить. И пока в городе мало камер, так и будет продолжаться. В Мордовии эту ситуацию камерами давно исправили.