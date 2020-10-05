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Автохамы

На ул. Тернопольской водитель забыл о правилах и «сократил» поворот

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В понедельник, 5 октября, горожанин прислал в рубрику «Автохамы» на портале PenzaInform.ru видеофакт нарушения правил дорожного движения на перекрестке проспекта Строителей и Тернопольской улицы.

«Сложный перекресток. Для поворота, разворота предусмотрено три полосы. По логике и ПДД водители занимают ту полосу на повороте, которую планируют занять после маневра», - пояснил пензенец.

На кадрах, сделанных его видеорегистратором 29 сентября в 19:00, запечатлен автомобиль Nissan с госномером О836УТ/58, водитель которого проигнорировал правило.

Автомобилист занял левую полосу при повороте на улицу Тернопольскую, а затем, после маневра, подрезал владельца регистратора.

«Не выдержал или резко приспичило ему, и решил он сократить поворот, невзирая на препятствия», - резюмировал автор видео.

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Гость||

Быдло. Больше нечего добавить. И пока в городе мало камер, так и будет продолжаться. В Мордовии эту ситуацию камерами давно исправили.

Гость||

Обычно, бабы так ездят, ну, или женоподобные трансы!

Гость||

Он же никому не помешал, а вы тут раскудахтались. Стукачи и завистники.

Гость||

Гость писал(a):

Он же никому не помешал, а вы тут раскудахтались. Стукачи и завистники.
Опять мимо! Я же тебе в параллельном посте написал, что ты дурачок. Не пиши больше!

Гость||

Гость писал(a):

Он же никому не помешал, а вы тут раскудахтались. Стукачи и завистники.

Опять мимо! Я же тебе в параллельном посте написал, что ты дурачок. Не пиши больше!

Опять ты завидуешь!

Гость||

Гость писал(a):

Опять ты завидуешь!
Тебе, и тебе подобным дуракам не позавидуешь. Хотя, вам везёт. Пока везёт. Но это не надолго

Гость||

Гость писал(a):

Опять ты завидуешь!

Тебе, и тебе подобным дуракам не позавидуешь. Хотя, вам везёт. Пока везёт. Но это не надолго

Зависть из тебя так и прет!

Гость||

Гость писал(a):

Зависть из тебя так и прет!
Ну ладно, расскажи, милчеловек, в чем зависть? То, что он так смог, а у меня совесть не позволит? В этом, да?

Гость||

Гость писал(a):

Зависть из тебя так и прет!

Ну ладно, расскажи, милчеловек, в чем зависть? То, что он так смог, а у меня совесть не позволит? В этом, да?

Вот ты даже сейчас завидуешь, не можешь свою зависть обуздать.

Гость||

Гость писал(a):

Вот ты даже сейчас завидуешь, не можешь свою зависть обуздать.
Интересный ты собеседник, я тебе скажу) А может пойдёшь уже по назначению?

Гость||

Гость писал(a):

Интересный ты собеседник, я тебе скажу) А может пойдёшь уже по назначению?
Кто ж тебя таким завистником воспитал.

Гость||

Гость писал(a):

Кто ж тебя таким завистником воспитал.
Твоя мама

Гость||

Гость писал(a):

Стукачи и завистники.
все они в Сове сидят, стучат где сотрудников ДПС увидят.

Гость||

Из серии ЕКХ -Езжу Как Хочу . Пора в РФ как в Германии вводить идиотентест и всех таких .... на пересдачу и на этот тест.

Гость||

Гость писал(a):

все они в Сове сидят, стучат где сотрудников ДПС увидят.
Ты болезный в государстве живешь и в обществе,нравиться ,не нравиться живи по законам государства и по правилам общества,а свои понятия и хотелки засунь себе в .... ,не нравиться вали за кордон на п.м.ж. ,там тебе идиоту быстро объяснят что такое закон и правила .

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Имя: Гость
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