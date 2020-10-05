На ул. Тернопольской водитель забыл о правилах и «сократил» поворот

05.10.2020 | 12:20

В понедельник, 5 октября, горожанин прислал в рубрику «Автохамы» на портале PenzaInform.ru видеофакт нарушения правил дорожного движения на перекрестке проспекта Строителей и Тернопольской улицы.

«Сложный перекресток. Для поворота, разворота предусмотрено три полосы. По логике и ПДД водители занимают ту полосу на повороте, которую планируют занять после маневра», - пояснил пензенец.

На кадрах, сделанных его видеорегистратором 29 сентября в 19:00, запечатлен автомобиль Nissan с госномером О836УТ/58, водитель которого проигнорировал правило.

Автомобилист занял левую полосу при повороте на улицу Тернопольскую, а затем, после маневра, подрезал владельца регистратора.

«Не выдержал или резко приспичило ему, и решил он сократить поворот, невзирая на препятствия», - резюмировал автор видео.