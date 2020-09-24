Не стали стоять со всеми: на проспекте Победы 2 водителя нарушили ПДД

24.09.2020 | 11:49

В четверг, 24 сентября, пензенский водитель прислал в рубрику «Автохамы» на портале PenzaInform.ru видеофакт нарушения правил дорожного движения двумя автомобилистами на проспекте Победы.

Кадры были сделаны видеорегистратором горожанина в 7:30 четверга, 24 сентября.

«Проспект Победы напротив Пензенского колледжа транспортных технологий, съезд под путепровод на улице Беляева. Три полосы, из них две только прямо, правая - прямо и, соответственно, направо», - ввел в курс дела автор ролика.

Пензенцу требовалось повернуть направо, поэтому он заранее занял нужную полосу и стал ждать. Однако, по словам мужчины, не все автомобилисты способны на это. Так, на кадрах видно, что из второй полосы запрещенный маневр совершает сначала водитель маршрутки, а чуть позже - Renault.

«Есть водители, которые считают, что им «нужнее» остальных. Печально и то, что среди таких есть и маршрутки с людьми. А ведь, повторяюсь, по этой полосе можно ехать прямо, а это значит, что могло возникнуть ДТП. Сегодня пусть герои останутся без номеров, так как помню номер только одного авто», - заключил горожанин.