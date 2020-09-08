Пензенец игнорирует критику в сети и по-прежнему паркуется на тротуаре

08.09.2020 | 15:08

«Снова паркуется на тротуаре около дома по адресу: г. Пенза, ул. Сухумская, д. 13», - такая жалоба повторно пришла в редакцию портала PenzaInform.ru во вторник, 8 сентября, от Максима Ф.

Первое сообщение о владельце белого автомобиля Skoda, паркующегося на тротуаре, поступило почти месяц назад, 12 августа. Машина с «красивым» регистрационным номером К058АВ/58 перегораживает путь пешеходам, спешащим по утренним делам.

Публикация вызвала немало откликов. Часть комментаторов рекомендует применять радикальные меры: «Нужно проигнорировать его «Шкоду» и пройти прямо по ней», «Смывку краски на крышу - и больше не будет там ставить», «Вот будет кто-нибудь протискиваться между этим ведром и забором и раздерет ему всю бочину. Разумеется, совершенно случайно - потому что из-за него ходить тесно и неудобно. Потом, может, задумается».

Другие участники обсуждения призывают действовать более цивилизованными методами и обращаться в ГИБДД: «Они (нарушители. - Прим. ред.) их боятся как огня, от этого и покупают красивые номера. Не надо портить чужое имущество, это криминал».

Еще один пензенец оправдал владельца автомобиля тем, что во дворах на Сухумской улице слишком мало парковочных мест. Однако ему резонно возразили: «Это не причина, чтобы бросать машины на пешеходных дорожках».

Несмотря на критические высказывания пользователей соцсети, владелец чешской машины не изменил своих привычек. Судя по фотографиям, сделанным во вторник, 8 сентября, в 7:43, белая Skoda по-прежнему ночует на ставшем уже привычным для нее месте.