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Автохамы

Пензенец игнорирует критику в сети и по-прежнему паркуется на тротуаре

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«Снова паркуется на тротуаре около дома по адресу: г. Пенза, ул. Сухумская, д. 13», - такая жалоба повторно пришла в редакцию портала PenzaInform.ru во вторник, 8 сентября, от Максима Ф.

Первое сообщение о владельце белого автомобиля Skoda, паркующегося на тротуаре, поступило почти месяц назад, 12 августа. Машина с «красивым» регистрационным номером К058АВ/58 перегораживает путь пешеходам, спешащим по утренним делам.

Публикация вызвала немало откликов. Часть комментаторов рекомендует применять радикальные меры: «Нужно проигнорировать его «Шкоду» и пройти прямо по ней», «Смывку краски на крышу - и больше не будет там ставить», «Вот будет кто-нибудь протискиваться между этим ведром и забором и раздерет ему всю бочину. Разумеется, совершенно случайно - потому что из-за него ходить тесно и неудобно. Потом, может, задумается».

Другие участники обсуждения призывают действовать более цивилизованными методами и обращаться в ГИБДД: «Они (нарушители. - Прим. ред.) их боятся как огня, от этого и покупают красивые номера. Не надо портить чужое имущество, это криминал».

Еще один пензенец оправдал владельца автомобиля тем, что во дворах на Сухумской улице слишком мало парковочных мест. Однако ему резонно возразили: «Это не причина, чтобы бросать машины на пешеходных дорожках».

Несмотря на критические высказывания пользователей соцсети, владелец чешской машины не изменил своих привычек. Судя по фотографиям, сделанным во вторник, 8 сентября, в 7:43, белая Skoda по-прежнему ночует на ставшем уже привычным для нее месте.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Для начала спустить колесо. Не поймет - проткнуть колесо. Не поймет - облить праймером. Не поймет - спалить.

Гость||

кому это интересно? зачем привязались к этой шкоде? Главред пензинформа чтоли там ставить хотел, но кто-то его опередил?

Гость||

Ёжики,ёжики... дружных соседей привет...

Гость||

Битие пораждает сознание!

По другому не поймёт. Быдло только силу понимает.

Гость||

Частный сектор? Старые гвозди вёдрами стоят в сараях.

Гость||

В полицию, администрацию не пробовали обращаться прежде чем остальное выполнять?

Гость||

птички любят семечки пшено пшеничку я всегда подкармливаю птичек

Гость||

Гость писал(a):

Гость|08.09.2020 15:21|

В полицию, администрацию

ух ты а то полиция не разу не проезжала и не видела правонарушение.

Гость||

С такими номерами имел ог вашу сеть.

Гость||

Гость писал(a):

птички любят семечки пшено пшеничку я всегда подкармливаю птичек
100 %. а зимой можно газетой обложить и водой полить. интересно смотреть как хозяин открывать авто будет.

Гость||

Гость писал(a):

С такими номерами имел ог вашу сеть.
Ну кого он может иметь с дешевым чешским шарабаном? Был бы поумнее - потратил деньги на машину подороже, а не дешевым понт с якобы красивым номером.

Имя: Гость
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