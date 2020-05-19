На Шуисте водитель Mazda 6 проигнорировал знак «Уступи дорогу»

19.05.2020 | 09:26

В рубрику «Автохамы» поступило сообщение от читателя портала PenzaInform.ru, который зафиксировал нарушение правил дорожного движения в областном центре.

«Водитель «Мазды 6», госномер О334УН/58, пренебрег требованиями знака «Уступи дорогу», - рассказал пользователь.

На записи, сделанной им 17 мая в 20:01 на улице Клары Цеткин в микрорайоне Шуист, видно, что иномарка выезжает с второстепенной дороги на главную, не снижая скорости, чем создает аварийную ситуацию.

Благодаря быстрой реакции автора ДТП удалось избежать.