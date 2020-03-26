26.03.2020 | 15:07

В отделении пропаганды регионального УГИБДД УМВД России прокомментировали видеонарезку с кадрами гонки с грубейшими нарушениями правил дорожного движения по пензенским улицам.

Ролик на своей странице в соцсети Instagram выложил пользователь под ником shumaherskiy.pnz.

На кадрах записи с видеорегистратора запечатлено, как автомобиль с явным превышением скорости начинает движение по улице 8 Марта, проезжает на запрещающий сигнал светофора и далее едет по Пушкина, Володарского, Куйбышева и Терновского. При этом водитель совершает обгоны с выездом на встречную полосу и едва не устраивает ДТП.

Нарушитель не впервые хвастался своими «подвигами» в соцсети. В 2019 году он размещал запись гонок по встречной полосе, проезда по тротуарам, на запрещающий сигнал светофора и других грубейших нарушений. Номера автомобиля молодой человек при этом не скрывал.

«В ходе проведения проверки было установлено, что водитель автомобиля «Лада-Гранта», мужчина 1999 года рождения, в 2019 году неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. Кроме того, был лишен права управления сроком на 4 месяца по части 4 статьи 12.15 КоАП РФ за выезд на полосу, предназначенную для встречного движения.

В 2019 году всего со стороны данного водителя было выявлено 12 нарушений правил дорожного движения, 6 из них по части 2 статьи 12.9 КоАП РФ за превышение установленной скорости на величину от 20 до 40 км/ч», - рассказали порталу PenzaInform.ru в отделении пропаганды.

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