Сетевое издание|18+|Четверг|26 мар 2020|16:26
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+7oC
+8oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+7oC
+8oC
Завтра | Ясно |
  85.80  |  $  78.18

Автохамы | Пензенская полиция установила личность злостного автохама

26.03.2020|15:07
Печать

В отделении пропаганды регионального УГИБДД УМВД России прокомментировали видеонарезку с кадрами гонки с грубейшими нарушениями правил дорожного движения по пензенским улицам.

Ролик на своей странице в соцсети Instagram выложил пользователь под ником shumaherskiy.pnz.

На кадрах записи с видеорегистратора запечатлено, как автомобиль с явным превышением скорости начинает движение по улице 8 Марта, проезжает на запрещающий сигнал светофора и далее едет по Пушкина, Володарского, Куйбышева и Терновского. При этом водитель совершает обгоны с выездом на встречную полосу и едва не устраивает ДТП.

Нарушитель не впервые хвастался своими «подвигами» в соцсети. В 2019 году он размещал запись гонок по встречной полосе, проезда по тротуарам, на запрещающий сигнал светофора и других грубейших нарушений. Номера автомобиля молодой человек при этом не скрывал.

«В ходе проведения проверки было установлено, что водитель автомобиля «Лада-Гранта», мужчина 1999 года рождения, в 2019 году неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. Кроме того, был лишен права управления сроком на 4 месяца по части 4 статьи 12.15 КоАП РФ за выезд на полосу, предназначенную для встречного движения.

В 2019 году всего со стороны данного водителя было выявлено 12 нарушений правил дорожного движения, 6 из них по части 2 статьи 12.9 КоАП РФ за превышение установленной скорости на величину от 20 до 40 км/ч», - рассказали порталу PenzaInform.ru в отделении пропаганды.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

0
0
0
0
 
Гость|26.03.2020 15:32|

Где посадки, или хотя бы по шее дубинкой пару раз.

Гость|26.03.2020 15:33|

Лишать прав пожизненно.

Гость|26.03.2020 15:53|

Гость писал(a):

Лишать прав пожизненно.
Таких по стране миллионы ездят без прав. Здесь по-другому надо. Закрыть в психиатрическую больницу на принудительное лечение, а машину конфисковать. тогда толк будет.

Гость|26.03.2020 15:54|

Сжечь повозку этого лопуха

Гость|26.03.2020 16:05|

Гость писал(a):

Где посадки, или хотя бы по шее дубинкой пару раз.
Нельзя. Этот герой тут же из брутального автохама превратится в маменького сынка и побежит жаловаться в полицию что его обидели.

Гость|26.03.2020 16:11|

Напишите здесь где он живёт и как зовут, пожалуйста

Гость|26.03.2020 16:15|

21-летнее тело на ведре с гвоздями...никто и не сомневался...

Будущее роиссии растет, кстати.

Гость|26.03.2020 16:23|

Молодцы, что установили.

А что дальше?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте