15.12.2019 | 12:51

Пензенцы обсуждают в социальной сети «ВКонтакте» очередного водителя, для которого парковка на тротуаре является обычным делом.

Фото автомобиля Ford, стоящего на пешеходной дорожке на улице Бакунина, были сделаны вечером в субботу, 14 декабря. По словам автора, водитель иномарки не ограничился лишь этим нарушением. «Ехал прям по людям», - написал он.

Действия автомобилиста вызвали у пользователей возмущение: «И никого не нашлось ему в репу дать?», «Это, видимо, показывает, кто ездит на машине по пешеходным дорогам, тот должен быть сам пешеходом. Отнимите у него права».

Один из пензенцев, комментировавших пост, уточнил, что поблизости находится художественная школа. «Это тротуар. Там по факту не должно быть машин. Также как и людей на проезжей части. Там могут ходить дети», - отметил он.

Другой пользователь констатировал, что такое поведение водителей перестало быть удивительным: «Похоже, это нормально для нашего города».

Фото Сергея Кобца, vk.com/penza.