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Автохамы | Соцсети о водителе в центре Пензы: На тротуаре ехал прям по людям

15.12.2019|12:51
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Пензенцы обсуждают в социальной сети «ВКонтакте» очередного водителя, для которого парковка на тротуаре является обычным делом.

Фото автомобиля Ford, стоящего на пешеходной дорожке на улице Бакунина, были сделаны вечером в субботу, 14 декабря. По словам автора, водитель иномарки не ограничился лишь этим нарушением. «Ехал прям по людям», - написал он.

Действия автомобилиста вызвали у пользователей возмущение: «И никого не нашлось ему в репу дать?», «Это, видимо, показывает, кто ездит на машине по пешеходным дорогам, тот должен быть сам пешеходом. Отнимите у него права».

Один из пензенцев, комментировавших пост, уточнил, что поблизости находится художественная школа. «Это тротуар. Там по факту не должно быть машин. Также как и людей на проезжей части. Там могут ходить дети», - отметил он.

Другой пользователь констатировал, что такое поведение водителей перестало быть удивительным: «Похоже, это нормально для нашего города».

Фото Сергея Кобца, vk.com/penza.

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Гость|15.12.2019 13:16|

penzainform.ru писал(a):

Похоже, это нормально для нашего города
Конечно, нормально. На Коммунистической, на Кулакова аналогично!

Гость|15.12.2019 13:20|

Посмотрите на гос.номера.Такому ничего не будет.

Гость|15.12.2019 13:27|

Отбирать прова у таких к чёртям.Оборзели

Гость|15.12.2019 13:44|

Ждём действия ГИБДД по Пензенской области!

Там же ему «батные» номера выдали!

Гость|15.12.2019 13:47|

Да может чел бухой просто, с днюхи. Понять и пгостить

Гость|15.12.2019 13:49|

А почему на месте дурачку пиз ... не накидали ???

Гость писал(a):

Посмотрите на гос.номера.Такому ничего не будет.
Чего на номер то смотреть? По номеру можно понять лох или нет! В данном случае лох!

Смотреть на машину нужно, приличные люди не позволят себе ездить на форде.

Для профилактики права изъять !

Имя: Гость
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