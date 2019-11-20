20.11.2019 | 11:36

В среду, 20 ноября, в рубрику «Автохамы» на портале «ПензаИнформ» горожанин прислал фото внедорожника Nissan X-Trail, владелец которого припарковался на тротуаре на улице Максима Горького.

«Пешеходы? Не знаю о существовании таких!» - подписал пензенец снимок.

На нем запечатлен автомобиль с госномером Р508РА/58, стоящий посредине пешеходной дорожки. По словам автора, фото было сделано 15 ноября в 15:00.

«Рядом бесплатная стоянка в 20 метрах», - отметил горожанин.

Превращающие тротуар в парковку автолюбители довольно часто бывают героями рубрики «Автохамы». Так, днем 19 октября пензенец сфотографировал автомобиль Lexus, оставленный владельцем на пешеходной дорожке у бывшего Дома офицеров на Ленинградской улице. А узкий тротуар во дворе дома № 10 на улице Лядова, по словам местного жителя Василия, поделившегося снимками с ИА «ПензаИнформ» 10 октября, никогда не бывает свободен от машин.