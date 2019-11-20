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Автохамы | В Пензе водитель Nissan забыл о пешеходах на улице Горького

20.11.2019|11:36
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В среду, 20 ноября, в рубрику «Автохамы» на портале «ПензаИнформ» горожанин прислал фото внедорожника Nissan X-Trail, владелец которого припарковался на тротуаре на улице Максима Горького.

«Пешеходы? Не знаю о существовании таких!» - подписал пензенец снимок.

На нем запечатлен автомобиль с госномером Р508РА/58, стоящий посредине пешеходной дорожки. По словам автора, фото было сделано 15 ноября в 15:00.

«Рядом бесплатная стоянка в 20 метрах», - отметил горожанин.

Превращающие тротуар в парковку автолюбители довольно часто бывают героями рубрики «Автохамы». Так, днем 19 октября пензенец сфотографировал автомобиль Lexus, оставленный владельцем на пешеходной дорожке у бывшего Дома офицеров на Ленинградской улице. А узкий тротуар во дворе дома № 10 на улице Лядова, по словам местного жителя Василия, поделившегося снимками с ИА «ПензаИнформ» 10 октября, никогда не бывает свободен от машин.

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Гость|20.11.2019 11:58|

Такие божьи твари почему-то не проваливаются.

Гость|20.11.2019 11:59|

ФотоДя-я-я-я-ятел!

penzainform.ru писал(a):

«Рядом бесплатная стоянка в 20 метрах»,
Где там бесплатная парковка, отродясь ее там никогда и не было???? В этом районе все заставлено в рабочии дни!!!

Гость|20.11.2019 12:03|

Гость писал(a):

В этом районе все заставлено в рабочии дни!!!
Припаркуйся там, где это возможно, и пешочком!

Художник|20.11.2019 12:06|

Гость писал(a):

Припаркуйся там, где это возможно, и пешочком!
Золотые слова!!!!

Гость|20.11.2019 12:06|

Гость писал(a):

Припаркуйся там, где это возможно, и пешочком!
Вот он и припарковался и пошел пешочком! В данном хаосе и садомии с транспортной инфраструктуры виноваты только чиновники горадминистрации, выдумавшие платные парковки! Причем на тех территориях, где они всегда бесплатные были! Разрушают город!

Художник|20.11.2019 12:08|

Гость писал(a):

Где там бесплатная парковка, отродясь ее там никогда и не было???? В этом районе все заставлено в рабочии дни!!!
Так вы за парковку на тротуаре в РАБОЧИЕ дни??

Гость|20.11.2019 12:11|

О, я там в соседнем доме чуть не забеременела!

Гость|20.11.2019 12:14|

Художник писал(a):

Так вы за парковку на тротуаре в РАБОЧИЕ дни??
Да!!!!, раз горадминистрация не оставляет другие варианты!

Гость|20.11.2019 12:16|

Художник писал(a):

Так вы за парковку на тротуаре в РАБОЧИЕ дни??
На фото прекрасно видно что между деревьями можно было парковочных карманов наделать и проблема была бы решена!!!

Гость|20.11.2019 12:16|

Гость писал(a):

Да!!!!, раз горадминистрация не оставляет другие варианты!
А пешеходов в ТОПКУ ???? Или на принудительные работы в пользу водителей ???

Гость|20.11.2019 12:18|

Гость писал(a):

Где там бесплатная парковка, отродясь ее там никогда и не было???? В этом районе все заставлено в рабочии дни!!!
Да ладно !Ровно через квартал ,под мостом БХУХО бесплатная парковка.Не нравиться,катайся на общественном транспорте.Это твои проблемы,т.к. город ,тем более старый ,никогда не будет рассчитан на такое количество автомобилей.

Гость|20.11.2019 12:19|

Гость писал(a):

А пешеходов в ТОПКУ ???? Или на принудительные работы в пользу водителей ???
А столько ты транспортного налога в год заплатил, чтобы вообще что то просить??? Тротуар это часть дороги которые строятся из дорожного фонда, который пополняют автомобилисты! Ты какой вклад в его наполнение сделал???

Гость|20.11.2019 12:20|

Гость писал(a):

т.к. город ,тем более старый ,никогда не будет рассчитан на такое количество автомобилей
Так там полно скверов, которые можно заузить, чтобы сделать город более современным и удобным для горожан!

Гость|20.11.2019 12:33|

Россия для грустных

Гость|20.11.2019 12:41|

Гость писал(a):

Тротуар это часть дороги которые строятся из дорожного фонда, который пополняют автомобилисты!
Ты когда последний раз видел, чтобы тротуар строился в центре города? Как лежал с советских времён, так и лежит. Ты что-то заплатил за это?

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Имя: Гость
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