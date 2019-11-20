20.11.2019 | 09:33

Во вторник, 19 ноября, житель областного центра прислал в рубрику «Автохамы» видеофакт нарушения правил дорожного движения водителем автомобиля Lexus с госномером К999КК/58.

«Вот такие любители двигаться во встречном направлении по дороге с односторонним движением практически ежедневно встречаются на улице Богданова», - написал мужчина.

Он уточнил, что запись была сделана им 3 ноября в 13:48.

Подобные случаи на этой улице уже попадали в рубрику. Так, год назад, 14 ноября, водитель автомобиля «Лада-Ларгус» въехал на Богданова с Лермонтова под запрещающий знак (кирпич) и продолжил движение по встречке.