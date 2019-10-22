22.10.2019 | 09:41

Во вторник, 22 октября, рубрика «Автохамы» пополнилась фотофактом нарушения правил дорожного движения в селе Засечном Пензенского района.

Житель региона, пожелавший остаться неизвестным, запечатлел машину нарушителя в 7:45 во дворе на Зеленой улице.

«Напротив ФОК «Лесной» автомобиль Mitsubishi (госномер Н070КР/58) стоит на газоне. Люди сажают цветы, а нарушитель паркует там свой автомобиль. Неуважение к труду других людей», - написал пользователь.

По его мнению, таких водителей нужно наказывать штрафами.