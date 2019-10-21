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Автохамы | Водитель Toyota проигнорировал правила на перекрестке Кураева и М. Горького

21.10.2019|17:55
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В понедельник, 21 октября, в рубрику «Автохамы» поступило сообщение от неравнодушного пензенца Владимира. На камеру его видеорегистратора попало нарушение ПДД, и он поделился записью с редакцией.

«Перекресток Кураева и Максима Горького. Движение разрешено только прямо и направо», - написал горожанин, продемонстрировав водителя, который об этом правиле, видимо, забыл.

На видео - мужчина, сидящий за рулем Toyota с госномером А198АХ/58, поворачивает налево.

«И таких людей, игнорирующих ПДД, становится все больше и больше», - констатировал Владимир. Он назвал нарушителя «очередной никомунепомешал».

Запись была сделана 17 октября в 9:13.

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Гость|21.10.2019 18:07|

Кураева и м Горького паралельны

Гость|21.10.2019 18:10|

это перекресток Володарского и Кураева))))))))))) граматеи)))))) хоть бы инфу проверяли)))))))) бестолочи))))))))

Гость|21.10.2019 18:11|

Гость писал(a):

Гость|21.10.2019 18:07|

Кураева и м Горького паралельны

какие редакторы - такие и новости))))) кто такое может в эфир пустить, хоть подправили информацию бы))))

Гость|21.10.2019 18:12|

Кураева и м Горького паралельны

Не гони! Они у Ивановской бани пересекаются

Гость|21.10.2019 18:13|

Гость писал(a):

какие редакторы - такие и новости))))) кто такое может в эфир пустить, хоть подправили информацию бы))))
Это не надо никому. При Лене Черневе поправили бы - а без него это просто никому не надо.

Гость|21.10.2019 18:15|

. При Лене Черневе п

Кто такая Лена Черневе?

Гость|21.10.2019 18:43|

И что толку?

Хоть на одно подобное видео гаи реагировали?

Гость|21.10.2019 19:06|

неграмотный попался....

Имя: Гость
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