21.10.2019 | 17:55

В понедельник, 21 октября, в рубрику «Автохамы» поступило сообщение от неравнодушного пензенца Владимира. На камеру его видеорегистратора попало нарушение ПДД, и он поделился записью с редакцией.

«Перекресток Кураева и Максима Горького. Движение разрешено только прямо и направо», - написал горожанин, продемонстрировав водителя, который об этом правиле, видимо, забыл.

На видео - мужчина, сидящий за рулем Toyota с госномером А198АХ/58, поворачивает налево.

«И таких людей, игнорирующих ПДД, становится все больше и больше», - констатировал Владимир. Он назвал нарушителя «очередной никомунепомешал».

Запись была сделана 17 октября в 9:13.