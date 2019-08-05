05.08.2019 | 12:24

Житель Пензы по имени Александр прислал в рубрику «Автохамы» видеофакт нарушения правил дорожного движения на проспекте Победы.

Запись была сделана в пятницу, 2 августа, около 8:00 на мосту между ЦНТИ и поворотом на завод «Пензтяжпромарматура» по направлению к Монументу воинской и трудовой славы.

«Нарушение водителем транспортного средства Hyundai Solaris (госномер Р474РТ/163) ПДД - обгон через двойную сплошную», - прокомментировал видео Александр.

Мужчина надеется, что сотрудники ГИБДД привлекут автомобилиста к ответственности.