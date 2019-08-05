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Автохамы | На пр. Победы водитель Hyundai выехал на обгон через двойную сплошную

05.08.2019|12:24
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Житель Пензы по имени Александр прислал в рубрику «Автохамы» видеофакт нарушения правил дорожного движения на проспекте Победы.

Запись была сделана в пятницу, 2 августа, около 8:00 на мосту между ЦНТИ и поворотом на завод «Пензтяжпромарматура» по направлению к Монументу воинской и трудовой славы.

«Нарушение водителем транспортного средства Hyundai Solaris (госномер Р474РТ/163) ПДД - обгон через двойную сплошную», - прокомментировал видео Александр.

Мужчина надеется, что сотрудники ГИБДД привлекут автомобилиста к ответственности.

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Гость|05.08.2019 12:48|

2 августа...ВДВ...армии элита спешила на праздник?

Гость|05.08.2019 12:53|

2 августа и соответствующий знак на заднем стекле... Вероятно, но это не точно, при каком-нибудь из прыжков, парашют все же не раскрылся. Солдат приземлился, ударившись головой. Это объясняет подобное поведение, но ни как не оправдывает. Ну или их там бьют сильно. Это тоже может повлечь за собой определенные расстройства.

Гость|05.08.2019 12:54|

Гость писал(a):

у или их там бьют сильно.
Они сами себя бьют...кирпичом по голове. Бесследно это не проходит.

Гость|05.08.2019 12:57|

Александр то обиженкой оказалось...

Гость|05.08.2019 13:01|

Гость писал(a):

Александр то обиженкой оказалось...
А ты дурачок.

Гость|05.08.2019 13:01|

Гость писал(a):

Александр то обиженкой оказалось...
Это Р474РТ163 очень хочет пешком походить и деньги карман жмут. А Саня нормальный парень.

Имя: Гость
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