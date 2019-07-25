25.07.2019 | 09:37

В среду, 24 июля, житель областного центра Александр прислал в рубрику «Автохамы» на портале PenzaInform.ru фотофакты нарушения правил дорожного движения.

В этот же день в 6:41 на улице Урицкого, неподалеку от ее пересечения с улицей Славы, его внимание привлек автомобиль ВАЗ с госномером Н666ТТ/58, водитель которого пренебрег ПДД.

«Лихой обгон по встречке через две сплошные», - прокомментировал Александр присланные материалы.

За выезд на встречную полосу движения (другими словами, за пересечение одинарной или двойной сплошной линии) нарушителю грозит штраф в размере до 5 000 рублей либо лишение права управления транспортом на срок до полугода.