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Автохамы | На ул. Урицкого водитель ВАЗа пошел на обгон через две сплошные

25.07.2019|09:37
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В среду, 24 июля, житель областного центра Александр прислал в рубрику «Автохамы» на портале PenzaInform.ru фотофакты нарушения правил дорожного движения.

В этот же день в 6:41 на улице Урицкого, неподалеку от ее пересечения с улицей Славы, его внимание привлек автомобиль ВАЗ с госномером Н666ТТ/58, водитель которого пренебрег ПДД.

«Лихой обгон по встречке через две сплошные», - прокомментировал Александр присланные материалы.

За выезд на встречную полосу движения (другими словами, за пересечение одинарной или двойной сплошной линии) нарушителю грозит штраф в размере до 5 000 рублей либо лишение права управления транспортом на срок до полугода.

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Гость|25.07.2019 09:59|

Колхозник в действии...

Гость|25.07.2019 10:05|

penzainform.ru писал(a):

ВАЗ с госномером Н666ТТ/58
Да с таким номером за рулем точно реальный поцик, у него в багажнике полюбому перделка для басов, а в голове вместо мозга кисель.

Гость|25.07.2019 10:08|

penzainform.ru писал(a):

К666ТТ/58
Я один вижу Н666ТТ вместо "К"?

Гость|25.07.2019 10:15|

Дикие буртасы ездят по своим правилам. Он никому не помешал!

Имя: Гость
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