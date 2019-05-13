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Полезное | Волочкова рухнула на пол во время выполнения упражнения в эфире НТВ

13.05.2019|09:55
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Светская львица, балерина, общественный деятель Анастасия Волочкова сильно оконфузилась во время съемок программы «Звезды сошлись» на федеральном телеканале НТВ.

Несколько участников под руководством опытного тренера выполняли простейшее упражнение - приседание с подскоками. К ним решила присоединиться Волочкова. Буквально на втором подскоке Анастасия потеряла равновесие и рухнула на пол.

На помощь к светской львице кинулись сразу же несколько человек. Они подняли балерину под руки, а она, как будто ничего не было, продолжила выполнение упражнения, лишь слегка улыбнувшись зрителям.

В студии прореагировали сдержанно. Анастасию поддержали аплодисментами, кто-то из присутствующих в зале крикнул: «Огонь». Ведущие также постарались поддержать Волочкову.

После конфуза звезда как ни в чем не бывало показала упражнение «планка». Но не простое, а с партнером. Для этого Анастасия взобралась тренеру на спину и простояла так несколько секунд. Затем балерина продемонстрировала всем собравшимся свой фирменный шпагат.

Следует отдать должное Волочковой. Это упражнение она выполняет на твердую пятерку. Она усложнила себе задание. Для этого в студии вынесли скамейку. Волочкова поставила одну ногу на нее, а другую опустила на пол — получился поперечный шпагат. Зрители устроили овацию балерине, а ведущие программы «Звезды сошлись» Оскар Кучера и Лера Кудрявцева осыпали танцовщицу комплиментами.

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