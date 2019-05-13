13.05.2019 | 21:38

Поклонники творчества советской и российской эстрадной певицы Эдиты Пьехи крайне встревожены ее самочувствием. На днях Народную артистку СССР заметили на вокзале, она с трудом передвигалась. Звезда вышла из вагона, а сопровождающие помощники усадили ее в инвалидное кресло.

В различных СМИ регулярно появляется информация о тяжелых болезнях Пьехи. И все это на фоне серьезного заболевания, которое артистка перенесла в прошлом году. Певица долгое время находилась в кардиологическом отделении с диагнозом бронхит. В ее возрасте этот недуг крайне опасен.

Журналисты Пятого канала связались с Эдитой Станиславовной, чтобы выяснить, что происходит со звездой на самом деле. Имеют ли под собой почву слухи о ее здоровье. В интервью артистка подтвердила распространенную СМИ информацию, что врачи диагностировали у нее сахарный диабет.

"Буду соблюдать диету, которую полагается при диабете. Ничего страшного. У моей покойной мамочки тоже высокий сахар был. Видимо, это наследственное", — отметила Пьеха.

Напомним, Эдита Пьеха до сих пор имеет огромную популярность. У нее более 50-ти различных наград. Последнюю она получила в конце прошлого года. Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов вручил народной артистке СССР Эдите Пьехе орден "За заслуги перед Отечеством" II степени.