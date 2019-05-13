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Полезное | «Любит моделей, а я грузинов»: Чехова о разводе и о работе

13.05.2019|21:44
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Телеведущая устроила вечер откровений. Анфиса Чехова раскрыла свои тайны поклонникам. В личном Instagram звезда запустила игру "Вопрос-ответ", в которой развенчала самые нелепые мифы о себе. Анфиса Чехова продемонстрировала отличное чувство юмора.

Например, фанатка написала, мол, где-то слышала: якобы из-за пристрастия телеведущей к диетам и чисткам организма развалился ее брак с актером Гурамом Баблишвили. Знаменитость не стала медлить с ответом: "Конечно, все дни я проводила на унитазе, а все ночи – у холодильника, вот он и сбежал".

После появились предположения, что причиной развода стали отношения Баблишвили на стороне. Якобы артист завел в Грузии вторую семью. Анфиса Чехова опровергла и эти домыслы.

"Вторая семья у него была в Абхазии, но поскольку как грузина его туда не пускали, он стал депрессивным и от стресса у него началась чесотка, диарея, хромота и алопеция. Я сжалилась и отпустила его ко второй жене, взяв с нее обещание, что она сбреет свои усы", – шутливо написала знаменитость.

Меж тем Анфиса честно призналась подписчикам, что ее нежелание переезжать на родину мужа, в Грузию, стало одной из причин расставания. Также Чехова подтвердила информацию о неверности Баблишвили.

Высказалась звезда и об отношениях с Николаем Тищенко, с которым у нее, по слухам, был роман во время работы над проектом "Мастер Шеф". Анфиса Чехова сообщила, что с ресторатором ее никогда ничего не связывало.

"Николай любит моделей, а я грузинов… И как мы ни старались, не могли угодить друг другу", – отметила Анфиса Чехова.

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