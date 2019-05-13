13.05.2019 | 19:30

Актриса Ирина Гринева стала гостьей ток-шоу Бориса Корчевникова. Звезда откровенно рассказала о личной жизни в программе "Судьба человека" телеканала "Россия 1".

Артистка поделилась с ведущим своей болью. Ирина Гринева потеряла мать. Женщине было всего 55 лет. Смерть пришла в дом звезды неожиданно.

Артистке позвонили и сообщили о трагедии. У родительницы знаменитости остановилось сердце прямо на улице.

"Если бы кто-то подошел к ней и оказал помощь, то она бы сейчас была жива. К сожалению, этого не случилось. Все проходили мимо. Мама мне всегда говорила, что никогда не хочет быть старухой. Так она и ушла из жизни – красивой и молодой. У нее, как у меня, был очень ретивый характер. Мы порой, конечно, недопонимали друг друга, но все равно очень любили", – поведала артистка в студии программы "Судьба человека".

Гринева жалеет, что не успела познакомить маму с возлюбленным – знаменитым фигуристом Максимом Шабалиным. Не смогла родительница артистки увидеть внучку Василису, которая родилась после. Рассказ Ирины растрогал Бориса Корчевникова. Ведущий программы "Судьба человека" не смог сдержать эмоций и даже прослезился.

Родители знаменитости развелись, когда она была совсем маленькой. Долгое время Гринева не общалась с отцом. Однако сейчас отношения наладились.

"У нас сейчас воздух правды в отношениях. Мы близко общаемся. Он как-то спел мне колыбельную, и я растаяла. Понимаете, можно всю жизнь жить вместе с родными, но не любить их, а можно, как у меня, раздельно, но в любви. Былые обиды остались позади", – рассказала Ирина Гринева ведущему ток-шоу "Судьба человека".