13.05.2019 | 16:23

Личность Алины Кабаевой долгие годы не дает покоя журналистам. Она словно обладает талантом попадать в различные неоднозначные ситуации, привлекая к себе повышенное внимание прессы. Еще бы, ведь очаровательная спортсменка не зациклилась на гимнастике, она многого достигла в общественной, политической и благотворительной деятельности.

Кроме того, Кабаевой не раз приписывали самый громкий любовный роман в стране, подозревая гимнастку в отношениях с президентом РФ Владимиром Путиным. Алина пытается вести скромный образ жизни, редко дает интервью, но чем сильнее она старается это делать, тем больше шумихи вокруг ее персоны.

Сегодня утром многие СМИ сообщили новость о том, что прославленная российская спортсменка, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева в очередной раз стала мамой. Якобы произошло это еще 7 мая и она родила двойню.

По данным журналистов, произошло это в Москве в центре акушерства и гинекологии имени Кулакова. VIP-палату с новоиспеченной мамочкой охраняет целый отряд телохранителей, а обычных рожениц перевели на другие этажи.

Журналисты издания «7 дней» обратились за комментариями к официальным представителям спортсменки, однако те наотрез отказались разговаривать на эту тему: «Мы не комментируем слухи», - сообщила одна из помощниц Кабаевой. Ситуация напоминает ту, что уже произошла четыре года назад.

Напомним, по информации газеты «Нойе Цюрихер Цайтунг», в марте 2015 года в VIP-клинике Святой Анны в Швейцария Кабаева родила ребёнка. Тогда спортсменка и ее представители также отказались подтверждать или опровергать информацию. Впервые после той истории Кабаева появилась на публике в мае 2015 года, приняв вместе с Иосифом Кобзоном участие в 7-м фестивале художественной гимнастики «Алина», который она и организовала. Кто является отцом первого ребенка до сих пор неизвестно. По официальной информации, замужем олимпийская чемпионка не была.

Поклонники Алины Кабаевой не могут понять, во что им верить, а чему доверять не стоит. Сама гимнастка продолжает хранить тайну, не афишируя свою личную жизнь.