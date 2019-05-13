13.05.2019 | 15:26

Майские праздники у артиста выдались очень насыщенными. Судя по всему, Александр Серов выдал замуж дочь Мишель.

26-летняя наследница знаменитости редко говорит о личной жизни. Однако в Stories своего Instagram она опубликовала фотографии с собственной свадьбы. Александр Серов, вероятнее всего, тоже был на мероприятии.

Мишель Серова сочеталась узами брака в элитном столичном поселке Барвиха. После торжественной церемонии молодожены и гости отправились на банкет в итальянский ресторан "Марио" в Жуковке.

Мишель великолепно выглядела в подвенечном наряде. Она остановила свой выбор на белоснежном платье с глубоким декольте и небольшим шлейфом. Примечательно, что девушка не рассказывает, кто стал ее избранником.

Отметим, что сам Александр Серов свадьбу наследницы пока не комментирует. Скорее всего, дочь попросила его хранить молчание. Вероятно, подробности роскошной свадьбы еще не скоро станут известны широкой общественности.

О том, что наследница исполнителя хита "Я люблю тебя до слез" собирается замуж стало известно еще в октябре прошлого года. Девушка рассказала об этом в соцсетях. Ни имени возлюбленного, ни его лица красавица тогда не назвала, однако диванные детективы решили, что зятем Александра Серова станет известный телеведущий Дмитрий Борисов.