Пензенское информационное агентство|18+|Понедельник|13 мая 2019|00:07
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+21oC
+22oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+25oC
+26oC
Завтра | Ясно |
  73.09  |  $  65.23
 

Полезное | Звезда «Папиных дочек» ради ролика для соцсетей побрилась наголо

12.05.2019|22:40
Печать

Популярная актриса разместила в Сети шокирующее видео. На записи Дарья Мельникова демонстрирует новый дерзкий образ.

В ролике, опубликованном на странице в Instagram, звезда бреет себя наголо в студии, после чего прогуливается в пиджаке и коротких шортах по улицам и катается на скейтборде. "Обнуление", – коротко охарактеризовала ролик знаменитость. Позднее она добавила, что решилась на такой смелый шаг из-за тяги к экспериментам.

Реакция поклонников оказалась неоднозначной. Одни пользователи раскритиковали внешний вид артистки. "А мне жалко ваши волосы", "Интересно узнать мнение мужа. Мой бы у виска покрутил", "Мамочки... Что же будет дальше?", – делились мыслями комментаторы.

Другие пользователи, наоборот, одобрили такой эксперимент. "Это так стильно и красиво!", "Настоящая богиня", "С новой точкой отсчета тебя, Даш!", – написали поклонники. "Выпустила своего внутреннего пацанчика", – с иронией отметил другой подписчик.

В комментариях к видеозаписи артистка Аглая Тарасова призналась, что теперь тоже мечтает о такой стрижке. А актриса Анна Андрусенко заявила, что Дарья Мельникова воплотила ее давнюю мечту. "Бомба!", – добавила звезда. Сама героиня ролика с удовольствием принимала комплименты коллег.

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Гость|12.05.2019 23:55|

Да хоть во всех местах побрила! И что теперь? Новые патлы отрастут.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!