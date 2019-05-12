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Полезное | Владимир Путин упал на красной дорожке (видео)

12.05.2019|14:58
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С президентом России произошел неприятный инцидент. Во время хоккейного матча Владимир Путин упал на ковровой дорожке.

Глава страны принял участие в матче Ночной хоккейной лиги в ледовом дворце "Большой" в Сочи. Он выступил за команду "Легенды хоккея", противником которой стала "Сборная НХЛ". Матч завершился со счетом 14:7 в пользу первого клуба

После игры не обошлось без неприятных эпизодов. Когда Владимир Путин объезжал арену, чтобы поприветствовать зрителей, то не заметил красный ковер и упал. Другие хоккеисты поспешили на помощь президенту, однако глава страны смог самостоятельно подняться на ноги и продолжил играть.

В ходе матча президент России забил 8 шайб. Министр обороны страны Сергей Шойгу попал в ворота противника три раза. Спортсмены Павел Буре, Виталий Прохоров и Сергей Федоров, выступавшие за команду "Легенды хоккея", забили по одной шайбе, сообщает Metronews.ru.

В середине февраля этого года Владимир Путин встретился с мастерами дзюдо. Во время спарринг-тренировки он получил травму. Глава страны повредил палец правой руки из-за неудачного броска. Несмотря на это занятия продолжились. Позднее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что травма оказалась несерьезной, а сам российский лидер чувствует себя прекрасно.

Источник — dni.rul
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Гость|12.05.2019 15:32|

Ха-ха-ха!

Гость|12.05.2019 15:47|

Как дела с экономикой страны?

Гость|12.05.2019 16:10|

Что ж он не убился насмерть то, глядишь жить бы начали как люди

Имя: Гость
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