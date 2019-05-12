Пензенское информационное агентство|18+|Воскресенье|12 мая 2019|16:37
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+31oC
+32oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+27oC
+28oC
Завтра | Облачно |
  73.09  |  $  65.23
 

Полезное | Вдова Табакова с трудом смогла сняться в откровенной сцене

12.05.2019|15:22
Печать

Актриса Марина Зудина снялась в новом телевизионном проекте. Звезда без стеснения рассказала журналистам об эротических сценах.

Новый возлюбленный артистки всего на несколько лет старше 23-летнего сына Олега Табакова. Марина Зудина сблизилась с молодым мужчиной только в рамках роли. Во время разговора с журналистами звезда отказалась раскрывать имя своего коллеги.

53-летняя актриса призналась, что откровенные сцены в новом проекте дались ей нелегко. "Приходилось много шутить, чтобы лежать в кровати и не заснуть. Основную нагрузку в плане эротических сцен взяли на себя другие актрисы", – приводит слова знаменитости НТВ.

Марина Зудина добавила, что до сих пор не может оправиться после смерти Олега Табакова. Несмотря на трагедию она с теплом вспоминает своего супруга. "От меня никто не требовал каких-то жертв. Я ни от кого не требовала жертв. Я просто жила светло, счастливо и в любви", – поделилась звезда.

Все свободное время артистка уделяет воспитанию детей. Старший сын Марины Зудиной уже является востребованным актером. Павел Табаков впервые вышел на сцену театра в возрасте 17 лет. Спустя два года он сыграл роль в полнометражном фильме. Сегодня молодой человек получает множество предложений от режиссеров.

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Гость|12.05.2019 15:44|

Вдувабельна

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!