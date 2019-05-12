12.05.2019 | 22:45

Сообщается, что отношения юмориста и молодой помощницы подошли к концу. Якобы Евгений Петросян свободен для отношений.

К такому выводу пришли интернет-обыватели проанализировав соцсети звезды и его фаворитки Татьяны Брухуновой. Поклонники Евгения Петросяна заметили, что девушка в последнее время стала путешествовать в одиночестве. Исходя из этого заявлено о возможном расставании.

Майские праздники, например, Евгений Петросян и его 30-летняя помощница проводят порознь. Комик отправился в Сочи, откуда пишет о своем чудесном настроении. Особо артист впечатлился после посещения парка "Дендрарий".

"Аналог ботанического сада в Ялте. Здесь собрано множество видов растений, создающее большое разнообразие. Основатель парка великий русский человек – драматург, писатель, издатель, землевладелец С.Н.Худеков… Я брожу по парку, кричат павлины, бегают страусы, любуюсь деревьями, цветущим японским садом и вдруг... О, радость! Узнаю, что здесь открыт музей Сергея Николаевича "Вилла Надежда (здесь орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – пишет довольный Евгений Петросян в Instagram.

Отметим, что Татьяна Брухунова компанию звезде не составила. Она ставит "лайки" под публикациями Евгения Вагановича, судя по геолокации, из Тулы – родного города. Куда, возможно, отправилась навещать родных.

Напомним, Евгений Петросян и его молодая фаворитка знакомы уже более 12 лет. Именно Татьяну считают причиной развода комика с женой Еленой Степаненко. Материал создан на основе статьи ФАН.