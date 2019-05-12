12.05.2019 | 15:07

Юморист Гарик Харламов едко пошутил над телеведущей. Поклонники Ларисы Гузеевой не оценили идею артиста.

Очередным поводом разыграть звезду стал бал Института костюма Met Gala. Гарик Харламов использовал фото звезды этого вечера – голливудского певца и актера Джареда Лето, который пришел на мероприятие с копией своей головы.

В фоторедакторе Гарик Харламов приделал к артисту лицо Ларисы Гузеевой, а к муляжу – собственное изображение. Он выложил снимки Instagram.

Некоторым интернет-обывателям юмор Харламова пришелся не по душе. Поклонники телеведущей отметили, что своим глумлением артист добивает раздавленную горем звезду.

Дело в том, что у Гузеевой сейчас непростой период: она тяжело переживает смерть матери. Ведущая призналась, что из-за депрессии ее посещают мысли о самоубийстве. Сейчас Лариса проходит терапию сразу у трех психологов.

Меж тем были и те, кто остался в восторге от поста Гарика. "Все таки снесла тебе голову Гузеева. Аккуратнее со словами (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Она добралась до тебя Гарик", "Гарик тебе не пугает что тебе идут длинные волосы", – писали фанаты в комментариях.

Отметим, что Лариса Гузеева уже становилась объектом для насмешек в микроблоге артиста. Ранее Гарик Харламов вмонтировал в мультфильм "Простоквашино" и в фильм "Сумерки" кадры из передачи "Давай поженимся", где Лариса Гузеева говорит бранное слово.