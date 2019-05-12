12.05.2019 | 16:00

Известный композитор и музыкальный продюсер Константин Меладзе уже более 4 лет женат на бывшей солистке группы «ВИА Гра» Вере Брежневой. Их отношения разрушили первый брак Меладзе.

Со своей первой супругой Яной Сумм он познакомился в начале 90-х. Тогда карьера братьев Меладзе в шоу-бизнесе только начиналась. Эффектная девушка сразу понравилась Константину. В 1992 году Яна принимала участие в конкурсе красоты «Мисс Украина», а уже в 1994-м они расписались.

В браке у Константина и Яны на свет появилось три малыша. Две дочери: Алиса и Лия, сын Валерий, страдающий аутизмом. Но вместе с творческим успехом Константина в семью пришел разлад. Меладзе часто продал на работе, стал уделять все меньше времени своей супруге. В его жизни появились молодые, эффектные девушки, участницы различных музыкальных проектов.

Яна сразу заподозрила неладное, но считала, что дети и домашний уют не позволят Меладзе уйти из семьи. Тем более она до последнего не верила, что муж ей изменяет. Однажды Яна решила, что больше не может закрывать глаза на поведение мужа. Она позвонила Вере Брежневой и напрямую спросила ее об ее отношениях с Меладзе.

«У нас рабочие и дружеские отношения, как у отца с дочерью… Он мой наставник. Ничего нет…», — прозвучало в ответ, сообщает издание Starhit.

20 августа 2013 года стало известно, что Меладзе и Сумм через 19 лет супружеской жизни разводятся. Константин уехал в Москву, оставив детей своей бывшей супруге. Яна после развода с Константином снова вышла замуж летом 2014 года за украинского бизнесмена.

23 октября 2015 года в тайне от большинства людей в Италии Константин Меладзе зарегистрировал свои отношения с певицей Верой Брежневой. Как позже выяснилось, их отношения начались еще в 2005 году. Почти 8 лет Меладзе обманывал свою супругу и жил на две семьи.

Спустя много лет Вера объяснит свою ложь супруге Меладзе так: «Мне показалось в тот момент, что лучше ответить именно так».