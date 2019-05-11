Пензенское информационное агентство|18+|Суббота|11 мая 2019|02:15
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+22oC
+23oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+24oC
+25oC
Завтра | Облачно |
  73.09  |  $  65.23
 

Полезное | Убийство голливудского режиссера раскрыли спустя 30 лет

11.05.2019|00:49
Печать

Спустя 30 лет правоохранительным органам в США удалось арестовать человека, который, по их мнению, убил режиссера Барри Крейна в 1985 году, сообщает The Hollywood Reporter.

Обвинение предъявлено 52-летнему Эдвину Хайатту, предположение о причастности к преступлению было сделано на основании ДНК-теста.

Сам Хайатт, отвечая на вопросы корреспондента телеканала Wsoctv, заявил, что ничего не помнит, так как тогда был «увлечен наркотиками». На вопрос об убийстве Крейна он ответил: «Все возможно».

Крейн был найден избитым и задушенным на полу в гараже собственного дома в июле 1985 года. Ему было 57 лет.

В качестве режиссера Крейн снимал телесериалы, самые известные среди них «Невероятный Халк», «Даллас» и «Чудо-женщина».

Источник — Lenta.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!