11.05.2019 | 12:55

Женщина выступила перед учениками знаменитого певца. Нелли Кобзон сделала признание.

В музее Тропинина в столице, где развернута экспозиция "Женский вкус", в День Победы прошел необычный концерт. С марта там работает выставка, где представлена коллекция декоративно-прикладного искусства из собрания Нелли Кобзон.

9 мая в музее собрались ученики Иосифа Кобзона. Свое мастерство на концерте показали студенты из Института Театрального искусства имени И.Д. Кобзона. Именно при поддержке его вдовы и был организован этот праздник.

Нелли Кобзон выглядела цветущей и помолодевшей. "За многие десятилетия я привыкла, что Иосиф Давыдович в День Победы давал по восемь концертов, сейчас, когда этого нет, я очень рада, что его песни, произведения из репертуара исполняют его ученики", – цитирует вдову певца сайт "Комсомольская правда".

Напомним, Нелли Михайловна почти полвека она была замужем за Иосифом Кобзоном. Сегодня ее поддерживают дети Андрей и Наталья, а также семеро внуков. Вдова артиста возглавляет благотворительный Культурный фонд Иосифа Кобзона.

Напомним, что Иосиф Кобзон умер 30 августа на 81-м году жизни после продолжительной болезни. Он был похоронен 2 сентября на Востряковском кладбище Москвы рядом с матерью.