11.05.2019 | 12:31

Семью Корчевниковых перед майскими праздниками застало неприятное известие. Мама популярного ведущего Бориса Корчевникова осталась без работы.

Ирина Леонидовна является заслуженным работником культуры Российской Федерации, с 1973 года работала во МХАТе им. А. П. Чехова заместителем главного инженера, помощником Олега Ефремова, потом замдиректора, а с 2000 года была директором музея МХАТа. После этого она работала директором Театра кукол.

30 апреля 2019 года выяснилось, что Министерство культуры РФ решило не продлевать контракт с Корчевниковой. В этот день на должность директора Государственного академического центрального театра кукол им. С. Образцова был назначен Владимир Бакулев.

Назначение вызвало волну негодования. Бакулев - бывший теннисист, кроме того, он имеет за плечами неудачный опыт руководства «Современником». Главный режиссер театра Борис Константинов рассказал журналу "ТЕАТР", что Ирина Леонидовна была замечательным директором. Она более 10 лет возглавляла театр и имела подход к каждому актеру и сотруднику: "Она была готова выслушать проблемы каждого".

Снятие с должности Ирины Леонидовны сильно расстроило ее сына. Популярный телеведущий Борис Корчевников в свои 36 лет продолжает жить вместе с мамой. По его словам, ему так комфортнее. Выразил свое негодование по поводу увольнения Корчевниковой и другой телеведущий - Андрей Малахов. В свое твиттере он написал: "Вот просто не могу молчать! Знаю Корчевникову лично: вот кому она помешала? С кем вы, деятели культуры?"