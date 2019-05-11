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Полезное | «Да, я развожусь»: Водонаева впервые о расставании с мужем

11.05.2019|12:39
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Алена Водонаева расстроила своих поклонников. Звезда впервые прокомментировала слухи о расставании с Алексеем Косинусом. Согласно сообщениям таблоидов, пара разъехалась еще в начале весны, но супруги предпочитали обходить в разговорах с журналистами стороной эту тему.

Поклонники же разделились на два лагеря. Одни не верили в развод звездной пары, уверяя, что это нормально, если муж и жена какое-то время проводят не вместе, другие находили все больше подтверждений слухам о расставании – Алена, которая охотно делится со своими подписчиками подробностями личной жизни, перестала публиковать совместные фото с Алексеем. Ранее она регулярно отчитывалась о романтических ужинах и поездках с супругом.

Теперь же экс-участница "Дома-2" написала в своем блоге в Instagram, что разводится с мужем. "Друзья, этот вопрос вами был задан уже больше тысяч раз в комментариях и директе. А правда ли, что я развожусь с мужем? Пора на него ответить: да, я развожусь со своим мужем", – написала Водонаева, не вдаваясь в подробности.

Пост она сопроводила романтичным видео с Косинусом, которое было сделано на одном из курортов. Комментаторы расстроились за Алену и посоветовали ей наладить отношения с Алексеем, дать друг другу второй шанс.

Брак Водонаевой и Косинуса продлился около полугода. Пара объявила о своем романе на премии "Собака.ру" в 2017 году. До этого экс-участница публичной телестройки и музыкант были знакомы несколько лет.

Источник — dni.ru
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