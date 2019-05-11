11.05.2019 | 21:10

Эвелина Бледанс безумно влюблена. Актрису переполняют впечатления, и она не могла не поделиться ими с поклонниками.

Актриса в восторге от архитектуры Венеции. В Италии Эвелина снимает музыкальное видео, но находит время и для экскурсий по старинным улочкам. 50-летняя звезда призналась, что Венеция ее пленила.

"Венеция, я влюблена! Кто со мной в этой любви?", – восторгается актриса в Instagram.

Звезда напомнила подписчикам историю города: Венеция, как известно, славится своими дворцами, построенными на сваях из русской лиственницы. Это дерево в воде с годами превращается в камень. Эвелина Бледанс отмечает, что почти все здания сохранились в первозданном виде. Здесь остались нетронутыми даже уникальные венецианские стекла, напоминающие мозаику.

Напомним, в апреле Эвелине Бледанс исполнилось 50 лет. Юбилей актриса отметила в гостях у старшего сына. 24-летний Николай живет в Израиле. Звезда и ее младший сын Семен сходили на местный рынок за покупками, а после накрыли стол. Теледива и ее наследники устроили скромный ужин в честь юбилея.

Теперь звезда путешествует по Италии. По словам Эвелины Бледанс, потрясла ее не только Венеция. Другие итальянские города также произвели неизгладимое впечатление, пишет Teleprogramma.pro.