10.05.2019 | 12:29

День Победы 9 мая - главный государственный праздник в России. В этот день миллионы россиян по всему миру отдают дань уважения воинам и мирным жителям советского союза, своим предкам, которые одержали победу над нацистской Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

В этот день по всей стране проводятся парады и торжественные мероприятия, люди сплачиваются воедино участвуя в уже ставшей традиционной акции «Бессмертный полк». В некоторых городах России мероприятия посвященные Дню Победы прошли неоднозначно и вызвали бурное обсуждение Интернет-пользователей.

Так на портале E1.ru появилась информация, что в Нижнем Тагиле на парад вывели мужчину, переодетого в немецкую форму. Он был в клетке, которую провезли по городу после шествия «Бессмертного полка».

А в Екатеринбурге с «Бессмертным полком» прошел парень со спорным транспарантом, который разделил людей на два лагеря. Одни считают, что поступок молодого человека - кощунство. Другие уверены, что парень никак не оскорбил память наших предков и ветеранов.

А в Омске владелец собаки зачем-то украсил животное Георгиевской ленточкой – «символом героизма, воинской доблести и славы защитников Отечества. Знаком уважения к ветеранам и гордости за Великую Победу». Многие посчитали, что украшать животных таким символом неуместно. Равно как и повязывать его на антенны автомобилей, сумки и т.д.