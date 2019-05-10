10.05.2019 | 10:51

Популярный исполнитель Игорь Николаев стал гостем программы Киры Прошутинской "Он и Она", выходящей в эфир на телеканале "ТВ Центр".

В беседе с ведущей артист вспомнил о своей бурной молодости, о забавном эпизоде, который произошел с ним и с будущей Примадонной российской эстрады Аллой Пугачевой. По словам Игоря Николаева, он впервые рассказывает эту историю журналистам и зрителям.

"Был жуткий случай, когда мы уже переехали, жили в своей квартире на улице Новаторов, но у меня из транспорта были только санки. Пугачева говорит: "Ну покатай меня". Я говорю: "На санках". Она: "Ну давай на санках". Я ее на санки посадил. У нее была такая белая песцовая шуба. С такой же шапкой круглой песцовой на голове. И я вывез ее через арку", - публикует фрагмент интервью Николаева сайт телеканала "ТВ Центр".

"И вот наш дворик кончился, и проезжая часть. Все, снег. Это на мой день рождения было, на 17 января. А на улице самой снега нет. И асфальт. И санки застряли. То есть они не едут. Она ж на них сидит. Я не могу по асфальту их протянуть. И на нас едет автобус. А автобус не может свернуть, потому что по бокам огромные сугробы. Он не может ни влево, ни вправо. Сугробы двухметровые. И он вот так вот дыщ-дыщ об эти сугробы. И мы смотрим, как обреченные, на это, мы даже не пошевелились", - поделился Николаев.

Лишь по счастливой случайности водитель смог остановить тяжелую машину буквально в метре от артистов. "И водитель выходит. Я понимаю, что сейчас он выйдет с ломом и будет нас просто бить. И Алла снимает эту шапку свою песцовую, чтобы было видно сразу, что это Алла Пугачева. И волосы. Здесь вот рыжее все. И какую-то песню она начала петь. Или "Арлекино", или что-то такое. Короче, чтобы полная идентификация была. Он вообще ничего не понял. Он просто был в шоке совершенном. Вот. И потом что-то мы говорили: "Ну покатай нас там". Короче, Алла всегда найдет в любой ситуации что сказать. Это была шикарная ночь, когда действительно он нас катал по Москве на этом автобусе", - рассказал Николаев.

На этом приключения звездной парочки не закончились. "В эту же ночь она говорит: "Эх, а наступило уже 17-е, а у меня для тебя подарка нет. Ну сейчас найдем". И киоск "Союпзпечать". Там обязательно должны были алкаши продавать водку. Ночью же нигде не купить было раньше. И вышел действительно мужик. Но он не с водкой вышел, а со щенком. Значит, он говорит: "Щенка, купите щенка". Она: "Вот подарок тебе на день рождения". И купила собаку этого алкаша", - сообщил Игорь Николаев ведущей программы "Он и Она" Кире Прошутинской.