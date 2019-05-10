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Полезное | Харламова и Асмус жестко раскритиковали за пиар ребенка в соцсетях

10.05.2019|11:13
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Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили, что у их 5-летней дочери теперь есть личный аккаунт в Instagram. Идея показалась разумной далеко не всем.

Инициативу жестко раскритиковала скандальный блогер Лена Миро. "Когда взрослый человек обращается к аудитории от имени ребенка, это, по-вашему, что? Психическое расстройство личности? Куриный помет головного мозга?" – написала она в своем ЖЖ.

По мнению Миро, видеть фото ребенка, который еще вчера пользовался памперсами, и читать под ней его обращение к читателям со всеми знаками препинания - это дикость. "Хотите завести Инстаграм своего ребенка? Да пожалуйста! Пилите туда детские фотографии и подписывайте примерно так: "Мой ребенок в парке". Не надо писать за ребенка: "Я в парке", – резюмировала она.

Ранее стало известно, что артисты внезапно завели пятилетней наследнице аккаунт в соцсетях. Кристина Асмус и Гарик Харламов наконец показали, какая у них красавица-дочь.

Примечательно, что меньше чем за сутки в аккаунт пятилетки пришло более 15 тысяч подписчиков. Пока у крохи всего одна публикация, которая, к слову, набрала сотни восторженных комментариев и более 30 тысяч отметок "Нравится".

Источник — dni.ru
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Гость|10.05.2019 11:37|

Мажор и пустышка.

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