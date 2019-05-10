Пензенское информационное агентство|18+|Пятница|10 мая 2019|20:13
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+26oC
+27oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+20oC
+21oC
Завтра | Облачно |
  73.09  |  $  65.23
 

Полезное | Дочери Доренко заподозрили мачеху в убийстве отца

10.05.2019|19:35
Печать

Дочери погибшего журналиста Сергея Доренко просят помощи у правоохранителей. Они уверены, что супруга их покойного отца не спроста настаивает на кремации.

Дочери Сергея Доренко Ксения и Екатерина обратились в полицию с просьбой запретить его вдове Юлии кремировать тело журналиста. Девушки настаивают, что таким образом их мачеха пытается скрыть следы преступления – дочери предполагают, что их отец мог быть отравлен, передает Telegram-канал Baza.

Теперь Ксения и Екатерина намерены добиться, чтобы силовики проверили их версию. По информации канала, скандал начался в похоронном зале Троекуровского кладбища. Разговор между Юлией и дочерьми погибшего сразу пошел на повышенных тонах и едва не перерос в потасовку – женщин пришлось разнимать сотрудники зала. После этого Ксения и Екатерина позвонили в полицию.

Между тем, ранее сообщалось, что причиной смерти главреда "Говорит Москва" стал разрыв сердца. Как заявил кардиохирург Алексей Уткин, у врачей практически не было шансов спасти Доренко 9 мая. Если бы он обратился за помощью к специалистам ранее, то, возможно, заболевание удалось бы вылечить.

"За час-два до разрыва возникают интенсивные симптомы: боль за грудиной, в спине между лопаток, повышается артериальное давление, но, даже если бы Доренко пошел в больницу утром, то шансы выжить у него были невелики. При расслоении аорты очень высокий процент смертности", – заявил специалист.

Сергей Доренко погиб, упав с мотоцикла в центре Москвы 9 мая. Прощание с журналистом состоится 12 мая.

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!